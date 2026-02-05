Hokejový turnaj ničí norovirus: Zrušený zápas a přísná opatření
Zatímco v Asii panují obavy z nového typu viru Nipah, v dějišti olympijských her řádí norovirus. Týmy zavádějí přísná hygienická opatření, aby se nákaze vyhnuly. Přesto již organizátoři museli zrušit čtvrteční hokejový zápas žen a přesunout ho na jiný termín.
Zdá se, že ohniskem infekce je finský ženský hokejový tým. „Nemocní a jejich spolubydlící byli izolováni ve svých pokojích v olympijské vesničce a veškeré zázemí týmů a na sportovištích se dezinfikuje, aby se zabránilo šíření nemoci. Veškerý kontakt je také prozatím zamezen,“ řekla hlavní lékařka finského olympijského týmu Maarit Valtonenová.
„Norovirus je záludný v tom, že zdroj je obvykle těžké dohledat. Může se přenášet z potravin, povrchů nebo vzduchu,“ uvedla Valtonenová. Výběr Suomi musel zrušit středeční trénink a na dnešním rozbruslení bylo jen osm hráček do pole a dvě brankářky. Mluvčí Finské hokejové asociace Henna Malmbergová uvedla, že 13 hokejistek je buď nakažených, nebo v karanténě.
„Většině z nich už je lépe, ale nejsou zdravé natolik, aby mohly hrát. Nemohl jsem riskovat, aby hráčky, které ještě včera byly nemocné, dnes nastoupily. To by pro ně nebylo dobré," řekl novinářům trenér finského týmu Tero Lehterä. „A bylo tu také riziko, že kdybychom hráli, mohli bychom tím ovlivnit i zdraví Kanaďanek," dodal bývalý reprezentant.
O odložení zápasu informovaly po dohodě ve společném prohlášení Mezinárodní olympijský výbor, organizační výbor, Mezinárodní hokejová federace a týmy Kanady a Finska. „Rozhodnutí padlo po konzultacích s lékaři po případech noroviru ve finském týmu. Rozhodlo se kolektivně v souladu se zavedenými zdravotními a bezpečnostními principy. Zdraví a blaho hráček, realizačních týmů, funkcionářů a všech účastníků turnaje má nejvyšší prioritu," uvedly organizace.
Reagují i další výpravy. Švédský tým totiž sdílí olympijský dům se zasaženými Finkami. Manažer Švédů Fredrik Joulamo tak rychle začal zjišťovat, kde přesně se nakažené vyskytovaly. Po jakých chodbách chodily, jaký výtah používaly, aby se všem prostorům Švédky vyhnuly. Jenže norovirus nebude pouhým skandinávským problémem.
„Zjistili jsme, že Finsko mělo nějaký druh žaludečního onemocnění. Víme také, že Francie hlásila obdobné potíže a příznaky se objevily i u výpravy USA,“ popsal Joulamo. Ostatní reprezentace se tak začaly vyhýbat obloukem švédsko-finskému domu. Týmy zpřísnily hygienu, dbají na důkladné mytí rukou a bedlivě sledují zdravotní stav svých sportovců.