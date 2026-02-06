Unikátní scénář zahájení olympiády: Čtyři ceremoniály a dvě ohnivé koule

PŘÍMO Z MILÁNA - To tu ještě nebylo! Zimní hry v Miláně a Cortině dnes ve 20:00 (ČT sport) odstartují unikátním zahajovacím ceremoniálem. Nebo spíš ceremoniály – slavnostní večer se totiž odehraje ve čtyřech střediscích naráz!
Čtyři centra dění
Kromě obou »hlavních« měst letošní olympiády chystá společnou akci i Predazzo (centrum skoků na lyžích) s Livignem (akrobatické lyžování a snowboarding). To proto, že Hry jsou rozesety po ploše 22 tisíc čtverečních kilometrů, což z nich dělá ty nejrozsáhlejší v historii!
Nejen kvůli tomu je ústřední myšlenkou zahájení slovo »harmonie«. „Olympijské hry jsou o lidech, emocích a lidskosti. Chceme nabídnout poselství harmonie, krásy a míru, čemuž porozumí každý,“ je si jistý ředitel ceremoniálu Marco Balich.
Přes dvě miliardy diváků
Části jednotlivých výprav (ta česká čítá 114 sportovců) se tak nemusejí z Alp trmácet až pět hodin do Milána, ale při nástupu se sladí v jednotlivých střediscích podle toho, kde budou závodit.
Jde o organizačně nesmírně náročný úkol a otázkou je, jak to Balichův tým zvládne. U obrazovek to každopádně bude bedlivě sledovat na 2,2 miliardy diváků.
Hlavní hvězdy
Připíchnout k televizím mají miliardy diváků také hvězdy světové umělecké scény v čele s italským nevidomým tenorisou Andreou Bocellim (67) či americké »vánoční« zpěvačky Mariah Careyové (56). Ti vystoupí, doplněni o více než tisícovku dobrovolníků, živě na milánském svatostánku fotbalu San Siro, které je jakousi ceremoniální centrálou.
O kom se ještě ví?
Laura Pausini: Jedna z nejslavnějších italských popových zpěvaček současnosti (a držitelka Zlatého glóbu), která bude reprezentovat moderní Itálii.
Další italské ikony: Očekává se účast herce Pierfrancesca Favina a hvězdy seriálu Bílý lotos Sabriny Impacciatore. Pro mladší publikum by se měl objevit rapper Ghali.
Dva ohně
Hlavní otázkou jako vždy zůstává, kdo zapálí oheň, respektive ohně. Poprvé v historii budou plápolat dva »plnohodnotné« – v milánském Oblouku míru a na hlavním náměstí v Cortině!
Kdo to zapálí?
Organizátoři sice s předstihem oznámili, že v závěrečné štafetě s pochodní poběží třeba keňská maratonská legenda Eliud Kipchoge (41), samotné zažehnutí obří koule ale jistě připadne nějakému místnímu miláčkovi. A prestižní list Gazzetta dello Sport má jasno. „Tahle pocta čeká v Miláně na Alberta Tombu!“ píše deník s tím, že ikonického slalomáře (59) a trojnásobného olympijského šampiona by měla v totožný čas, ale o nějakých 300 km dál v Cortině, doplnit krajanka a stejně úspěšná sjezdařka Deborah Compagnoniová (55).
Na Čechy dohlédne prezidentský pár
Nabitý sportovní den čeká prezidenta Petra Pavla (64). Společně s první dámou Evou (61) dnes vyrazí do Milána, kde mají v plánu navštívit český dům, zafandit hokejistkám proti Švýcarsku a večer se pak s dalšími státníky (účast potvrdil třeba americký viceprezident J. D. Vance) sejít při slavnostním zahájení na San Siru.
Závěr jinde
Závěrečný ceremoniál bude 22. února hostit historický amfiteátr ve Veroně. A to přesto, že se tohoto čtvrtmilionového města olympiáda jinak netýká.
