Organizátoři OH vyzráli na skokanský »Penisgate«: Čipy do rozkroku
Na velikosti záleží? Otázka, kterou si mnozí kladou v posteli, není tabu ani na olympijských kolbištích! S podvody skokanů, kteří si úmyslně zvětšovali penisy, aby doskočili dál, je šmytec, slibují pořadatelé Her. Jak to dokázali?
Po skandálu na březnovém MS v Norsku 2025, kdy se dvěma domácím skokanům objevila v rozkroku přebytečná látka kombinézy, se začalo proti takovému obcházení pravidel brojit. Letos v lednu ale deník Bild odhalil, že si někteří závodníci dokonce vstřikovali do penisu kyselinu hyaluronovou pro jeho zvětšení. Důvod? Aby mohli použít aerodynamičtější návrh kombinézy, jelikož měření vychází z nejnižšího bodu genitálií.
Fotbalové tresty
Organizátoři Her 2026 tak přišli s inovativním řešením proti tzv. »Penisgate «. Ve skokanském areálu v Predazzu vejdou v platnost pokročilejší 3D měření těla a obleků. Navíc budou umístěny v látce u rozkroku i mikročipy, které mají kontrolovat jakoukoli manipulaci s kombinézou. Zaveden bude také nový systém trestů za porušení regulí ohledně oblečení. Závodník dostane jako ve fotbale žlutou, při opakovaném provinění diskvalifikační červenou.