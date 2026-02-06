První dojmy vlajkonoše »Pasty«: Pokec, vtipná hosteska i policejní doprovod
Jedno oko nezůstalo suché! Českou výpravu na San Siru při zahajovacím ceremoniálu zimní olympiády vedl hokejista David Pastrňák (29). A v Bostonu byly k televizi přilepené jeho milované holky.
Davide, tak jaké to bylo?
„Nádherný, samozřejmě! Bylo mi ctí nést vlajku za naši celou zem a hlavně za všechny ty sportovce. Doufám, že nám to přinese štěstí. Moc jsem si to užil, jak jsme vcházeli do San Sira, jak to bylo celé vyprodané, tak na to nikdy nezapomenu.“
Ale cesta na stadion byla docela otrava, co?
„Byla zácpa, ale měli jsme policejní doprovod, to nám určitě pomohlo. Bylo to sice dlouhé čekání, ale určitě nelituju, to všechno stálo za ten moment, když jdete tím stadionem s českou vlajkou.“
Tak aspoň jste si mohl popovídat třeba s parťáky z hokejového týmu, curlery i dalšími krajany.
„Jasně, bylo dost času si popovídat. Seděli jsme všichni sportovci spolu. Ale jak jsem dostal vlajku, tak jsem byl spíš vepředu, tam zase byly holky hokejistky, tak jsme pokecali. Probrali zápas. Kanada šla před námi, tak tam znám spoustu lidí.“
Hosteska, která nesla před vámi ceduli s nápisem »Cechia« na vás zavolala »Pasta«. To tady znamená těstoviny.
„Jo, to byla sranda! (smích) V Itálii jsem tak nazván nebyl, cítím se tu jako doma kvůli své přezdívce.“
Co jste vlastně už v Miláně stihl?
„Kromě téhle třešničky na dortu v podobě ceremoniálu nic moc. Vybalil jsem si tam všechny věci. Snažil jsem se udělat nějaký systém na pokoji, vzalo mě to zpátky do Švédska, kde jsem bydlel jako junior sám a měl jsem to tam takové útulné. (úsměv) Tak jsem si to tady taky udělal po svém. Ale byl tam i ten jet lag (únava z přeletu). Moc jsem toho nenaspal.“