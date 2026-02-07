Český anděl s polámanými »křídly« Veronika Jenčová si na můstcích v Predazzu plní olympijský skokanský sen: Moje cesta z pekla
Skokanka na lyžích Veronika Jenčová (21) si vloni v březnu rozmašírovala koleno. Trpěla bolestí i strachem. Bolestí kvůli bolesti a strachem, že si nikdy nesplní olympijský sen! Anděl s polámanými »křídly « má ale srdce jako kníže Rohan.
Když před necelým rokem trpěla na nemocniční posteli a poslouchala ortel lékařů, hlavou se jí proháněla černočerná oblačnost. Přední kolenní vaz na dranc a chrupavka na cimprcampr.
„Nemohla jsem pochopit, proč! Už před magnetickou rezonancí jsem věděla, že je zle,“ vzpomínala Veronika na Instagramu. Motivace stihnout Hry 2026 jí ale nechyběla. Naopak. „Věřila jsem, ale hned po první operaci mi doktor řekl, že je všechno horší, než to vypadalo, a že mě čeká další zákrok. Zlomilo mě to,“ přiznala. Bezmoc!
Jen potichu ronila slzy do polštáře a přestávala věřit. Pět měsíců bolesti „Skoro pět měsíců jsem chodila o berlích a bolelo to,“ popisuje a pokračuje: „Z boje o olympiádu se stal boj o život, který stojí za to.“ A co by to bylo za život bez skoků. „Ale už už jsem si myslela, že si nikdy neskočím. Po pochybnostech se mi vrátila láska ke sportu. Už zase! Ne proto, že bych si myslela, že jsem nejlepší, ale proto, že mi to dělá radost.“
Poprvé po zranění si ve Svěťáku skočila teprve před 14 dny v Eisenerzu: „Jóóó. Jsem skokanka,“ křičela pak nadšením. Dnes ji v Predazzu (18:45, ČT sport) čeká pod pěti kruhy individuální závod na středním můstku.