Co jste ze zahájení v TV neviděli? »Podvod« hvězdné Mariah, trable Soukalové a dokumentarista Červenka

Byla to dechberoucí podívaná! Zahajovací ceremoniál olympijských her v Miláně a Cortině se přenášel do celého světa a jen v Česku ho vidělo kolem 2,5 milionu lidí. Podívejte se však s námi do zákulisí na momenty, které kamerám unikly...
»Podvod« hvězdné Mariah
Když americká zpěvačka Mariah Careyová nastoupila na zaplněný stadion San Siro, fanoušci šíleli. Vždyť její pětioktávový hlasový rozsah je fascinující a na světě neexistuje nikdo, kdo by neznal její vánoční superhit »All I Want for Christmas«. Už když prasklo, že bude jednou z hlavních hvězd olympiády, sklízela obdiv za to, že zazpívá v italštině.
Jaké ale bylo zklamání fanoušků, když výkon zpěvačky, která vystoupila v honosné bílé robě, prokoukli. Mariah si totiž nakonec naživo zazpívat netroufla a ani zpěv na playback jí zrovna nešel. Rty pohybovala mimo slova.
Svět navíc obletělo video, ze kterého mají Italové velkou »bžundu«. Američanka si totiž slova hitu Volare nechala na čtecí tabuly pustit ve velmi legračním fonetickém přepisu, čemuž se na instagramu hodně nasmála i Alena Šeredová, která v pořádající zemi dlouhodobě žije.
Dokumentaristé
„Pohled na plný stadion, na to nikdy nezapomenu, bylo to nádherné," liboval si český vlajkonoš David Pastrňák. A životní zážitek to pochopitelně nebyl jen pro něj, ale pro celou českou výpravu.
Mobily taky byly v pohotovosti a sportovci mohli vše předa fanouškům z první ruky. „Žiju si svůj sen,“ liboval si například devatenáctiletý olympijský debutant snowboardista Kryštof Minárik, který byl součástí menšího průvodu v Livignu.
Kapitán hokejistů Roman Červenka na sociálních sítích moc aktivní nebývá, páteční zážitek ale strhl i jeho. „Atmosféra byla - je dobrá,“ komentoval známou hláškou záběry přímo z plochy San Sira. Podobným videem se pochlubil třeba i Michal Kempný nebo řada hokejistek.
Vlajkonošský trénink
Ne všichni se ale mohli ceremoniálu přímo zúčastnit, protože zahájení bylo příliš blízko jejich startu. Vlajkonoška Lucie Charvátová tak mohla cítit podporu od svých kolegyň Jessicy Jislové a Markéty Davidové jen na dálku z hotelového pokoje. Vzdálenost ale biatlonistky smazaly hlasitým povzbuzováním u televize.
I pro Lucku to byla velká čest a pečlivě se na svůj výstup připravovala. „Trénovala jsem mávání vlajkou těsně před startem, protože jsem měla lehkou nervozitu, aby se mi vlajka nezamotala. Myslím, že jsem to zvládla dobře, že jsem do toho dala spoustu energie. Byla trošičku těžká, takže nakonec mě už bolely ruce, ale bylo to super,“ zářila Charvátová po svém vystoupení.
Po Lucii Charvátové si sportovci vybrali jako druhého vlajkonoše hokejistu Davida Pastrňáka. Ten při mávání a příchodu na stadion v čele výpravy jen zářil. Celé vystoupení tatínka sledovala fascinovaně dcerka Freya z Ameriky. Maminka Rebecca čeká druhé dítko a o svou osobní podporu přímo na olympiádě tak hokejista přijde. O úsměv se mu musí postarat jiní. Před ceremoniálem ho pobavila slečna, která držela ceduli s nápisem Czechia, protože ho oslovila Pasta. „V Itálii se cítím jako doma se svojí přezdívkou,“ smál se reprezentační útočník.
Trable Soukalové
České televizi se o sociální sítě stará během olympijských her Gabriela Soukalová. Bývalá biatlonistka tak bez okolků popsala první problémy s pořadateli. Štáb ČT v čele se Soukalovou točil zahajovací ceremoniál z centra Cortiny. „Nikdo nás nebyl schopný nasměrovat, kam máme vlastně jít. A když jsme na to přišli, tak jsme dle pokynů zase měli místo opustit někam, kam jsme zase nesměli. Nakonec jsme museli přelézat plot,“ popisovala s pobavením Soukalová.
Poté se ukázal komentátor Petr Kubásek. „Je 18:30 a zase se přesouváme. Tahle pozice byla krásná, ale Italové nás posílají jinam. Nevíme kam. Možná do Anterselvy. Ale ta je 65 kilometrů daleko a to nestíháme. Takže diváci se mohou těšit na náš vstup s Gabrielou Soukalovou, ale stále nevíme odkud,“ krčil rameny Kubásek.
A jedem!
A samotná cesta na ceremoniál? Jako jedna velká party! Olympionici v Miláně se svezli tramvají, kterou slavný jezdec Valentino Rossi přivezl italského prezidenta na stadion na zahájení. Teď už svléknout svetry a navléct se do kombinéz. Olympiáda 2026 začala!
