Pozor, do akce jde Ledecká na snowboardu i rychlobruslař Jílek. Usaďte se, teď přijde...: Zlatá neděle!
Ke snídani povedenou kvalifikaci, po obědě jako zákusek olympijské zlato! A na svačinku další! Dnešek je pro české fanoušky klíčovým dnem celé olympiády. V akci budou největší naděje Ester Ledecká (30) a Metoděj Jílek (19), překvapit navíc může i biatlonová štafeta.
Neporazitelná legenda
9:00 snowboarding, ženy paralelní obří slalom – kvalifikace
13:00 snowboarding, ženy paralelní obří slalom – o medaile
Sněhová »obojživelnice« Ledecká musela obětovat prestižní sjezd na lyžích, aby si mohla vyzobnout cenný kov na snowboardu. Ostudná kolize programu, kterou jí italští organizátorští ňoumové připravili, ji donutila jednu ze svých nejmilejších disciplín obětovat. A dnes jde všem ukázat, co svede na prkně!
Na něm je totiž neporazitelná, od roku 2017 na velké neprohrála. Živoucí legenda! Dvě olympiády v řadě nenašla v paralelním obřím slalomu přemožitelku a po Pchjongčchangu s Pekingem je horkou favoritkou i v Livignu. „Je to nová sjezdovka, líbí se mi,“ culila se Ester, které navíc bude krýt záda další medailová naděje Maděrová. „Dlouhá trať, fyzicky náročná, přesně pro Ester!“ liboval si její trenér Reiter.
Pokud Ledecká vyhraje, získá už čtvrté olympijské zlato, čímž by v historii českých sportovců dorovnala Zátopka a naháněla by už jen rekordmanku Čáslavskou se sedmi nejcennějšími kovy.
Hladový fantom
16:00 rychlobruslení, muži 5000 m
Kometa letošní sezony na rychlobruslařském ovále děsí soupeře! Jílek je fantomem aktuální sezony, ovládl celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích a dnes ho česká olympijská premiéra na trati 5000 metrů. Ve čtyřech startech na »pětce« si připsal výhru, dvě druhá místa a jednou byl sedmý.
„Pokud bude vše probíhat tak, jak to doposud probíhalo, tak to bude dobré,“ usmál se český mladík, který odhaduje hodně rychlý závod. „Je tady hodně soupeřů, kteří dobře vyladili formu, bude to těžké.“ Zatím se zdá, že díky své klidné povaze i sebevědomí bravurně zvládá bitvu s emocemi. „Tlak ode mě samotného je větší než tlak od diváků. Vím, na co mám. Na medaile!“
»Makula« se vrací
14:05 biatlon, smíšená štafeta
V prozatím mizerné sezoně měli jediný světlý moment – bronzové opojení ve smíšené štafetě na domácím SP v Novém Městě na Moravě. A stejnou disciplínou startují čeští biatlonisté i olympiádu. Úspěšný čtyřlístek Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář ale dozná změny, když místo první jmenované půjde v Anterselvě do akce hvězda Markéta Davidová (29)!
»Makula« vykurýrovala (alespoň prozatím) bolavá záda, a tak ambice českého čtyřlístku ještě rostou. „Nejlepší rada? Využít zaváhání favoritů, což se stoprocentně bude dít. Když se to podaří, máme z půlky zaručený úspěch,“ řekl trenér Moravec.