Slavní gratulují »Popelce« Maděrové: A Krpálek dojal podporou zklamané Ester

Všichni si byli před olympiádou jisti zlatou medailí z paralelního slalomu na snowboardu. Jenže ze stínu královny Ester Ledecké vystoupala na nejvyšší stupínek překvapivě Zuzana Maděrová. Ta se teď koupe v záplavě gratulací ze všech koutů Česka. Obří podpory se ale dostalo i zklamané hrdince Ester.
Lukáš Krpálek
Velkou podporu poslal na dálku judista Lukáš Krpálek. Majitel dvou olympijských medailí sám dobře ví, jaké to je snášet tlak zlatého očekávání. „I tak moc gratuluji!! Vím, že to není to, pro co sis přijela, ale není všem dnům konec,“ podpořil českou zimní královnu Ester Ledeckou.
Zuzaně Maděrové věnoval dvě všeříkající slova: „Mega gratulace!!“
Kryštof Krýzl
Lyžař Kryštof Krýzl novopečenou olympijskou šampionku dobře zná. „Skromná, super!! Holka.. Fakt moc blahopřeju,“ vystřihl Zuzce poklonu.
Kateřina Svitková
Fotbalistka Kateřina Svitková se stala první českou hráčkou v anglické lize, pak oblékla sešívané barvy, ale toho času se těší na příchod svého prvního potomka. A tak může olympiádu sledovat hezky z pohodlí gauče. „Neskutečné! Obrovská gratulace,“ žasla nad rozuzlením v paralelním slalomu ve snowboardu.
Kateřina Neumannová
Slavné úspěšné reprezentantce České republiky v běhu na lyžích Kateřině Neumannové neunikl výkon Zuzany Maděrové. „Miluji tyto sportovní příběhy, kdy “Popelka“ tančí vítězný tanec. Gratulace Zuzce a týmu,“ rozplývala se nad novou českou zlatou pohádkou.
Andrea Sestini Hlaváčková
Bývalá česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková se v neděli od televizních olympijských přenosů evidentně ani neodtrhla. „Nejdřív tolik zklamání, Lindsey a Ester, a pak to přišlo,“ popsala emoční horskou dráhu posledních hodin.
Radek Štěpánek
„Sport píše krásné příběhy,“ napsal bývalý tenista Radek Štěpánek a doplnil fotografii vítězné Zuzany Maděrové o emotikonu české vlajky. Jeho pozornosti neunikla ani zklamaná Ledecká. „Bohužel i ty smutnější, Ester hlavu vzhůru. Celý národ je s tebou dál. Pojď!“ hecoval ji.
Petra Kvitová
A do třetice další reakce z prostředí tenisových kurtů. Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová jásala nad novou olympijskou medailí pro Českou republiku. „Veliká gratulace,“ poslala zdravici Maděrové.
Vavřinec Hradilek
„Příběhy!“ shrnul jedním slovem kajakář Vavřinec Hradilek dění v Livignu. Tohle nenaplánuje žádný hollywoodský scénárista. To je zkrátka olympiáda!
Karel Vejmelka
Čeští olympionici se hlavně soustředí na své výkony. Ale v olympijské vesnici je z nich jeden tým pod jednou vlajkou. S gratulacemi tak přišla česká hokejistka Kateřina Mrázová, kterou čeká večer zápas proti Finsku. Rychlobruslařky Martina Sáblíková i Nikola Zdráhalová se více soustředily na podporu Metodějovi Jílkovi, ale úspěch Zuzany Maděrové jim neunikl. A slova uznání putovala i od hokejistů. Vedle Lukáše Dostála se postavil do řady obdivovatelů českého zázraku i Karel Vejmelka. „Gratulace,“ shrnul brankář.
Marek Adamczyk
Nejrychlejší holka ve vesmíru se dostane na trať až ve čtvrtek. Eva Adamczyková si tak tancuje olympijskou vesničkou a před sebou tlačí kočárek. Vše dokumentuje její manžel herec Marek Adamczyk. „Gratulaceee, Zuzko,“ vyjádřil Maděrové obdiv
„Je to extrémní v tom, že ZOH jsou strašně moc sledované. (...) Nerada bych, aby olympiáda srazila celý pohled na sportovce. (...) Čtyřletý cyklus pro sportovce je dlouhá doba. Ale než se vzpamatujete, je to zase tady. Na druhou stranu Ester už obhájila zlato,“ podpořila Eva Ledeckou.
Libor Bouček
Moderátor Libor Bouček se dmul pýchou. Dvojnásobná olympijská vítězka Ledecká se nemá za co stydět. Vždyť je pátá na světě. A do toho celou dominanci malé zemičky podtrhla Maděrová. „Tohle je Hollywood! Tohle je neskutečný. Sněžka má 1603 m a Česko dominuje ve snowboardu. Česko! Zuzana! Ester!,“ jásal Bouček na svém profilu.
Kateřina Nekolná
Ačkoliv studia České televize opustila, během olympiády poctivě fandí. Řeč je o bývalé moderátorce ČT a aktuální tiskové mluvčí fotbalové reprezentace žen Kateřině Nekolné. „Rozbila je na maděru,“ zahrála si Nekolná slovní hříčku se jménem olympijské šampionky Zuzany.