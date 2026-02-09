Život nečekané královny snowboardu Maděrové: Těžký úraz, zvláštní koníček... A je zadaná?

Ve 14 letech u televize hltala, jak si Ester Ledecká (30) dojela na olympiádě pro dvě zlaté medaile. A teď v Itálii Zuzana Maděrová (22) sama senzačně na prkně urvala nejcennější kov! Bravo, bravissimo!
Slib tátovi
Kvůli Ester Zuzka v roce 2018 při ZOH v jihokorejském Pchjongčchangu tátovi řekla: „Tohle je asi poslední olympiáda beze mě.“ A jak řekla, tak udělala! Před čtyřmi roky v Pekingu v paralelním obřím slalomu obsadila 23. místo, nyní pod pěti kruhy vyskočila ve stejné disciplíně na stupínek nejvyšší.
Zlatá Maděrová tak po včerejšku může Ledecké vzkázat: „Teď královnou jsem já!“ Česká vláda v alpském snowboardingu tak trvá i na třetích Hrách v řadě.
Drsný úraz
Závodnice z Oldřichova v Hájích na Liberecku přitom nikdy ve Světovém poháru nezvítězila. V únoru 2024 si utrhla chrupavku v kyčli a musela pod kudlu. „Bylo to jedno z nejtěžších období v mém životě,“ utírala slzy. V Livignu teď při libozvučné melodii »Kde domov můj« brečela štěstím.
V kvalifikaci se zařadila na druhé místo hned za slavnější krajanku Ester. Ve vyřazovacích bojích už to šlo jako po másle. Zuzana Maděrová se stala olympijskou vítězkou! „Zní to krásně, je to splněný sen,“ smála se.
Štěstí i bez projektu
Když zrovna nejezdí na fošně, projektuje u tatínka v kanceláři silnice. Dálnici k olympijskému zlatu si ale nová hvězda českého sportu Zuzana Maděrová nerýsovala ani v nejdivočejších představách.
Brzy se budou fanoušci moc pokochat nejen jejími úžasnými výkony mezi brankami, ale i jejími realizovanými projekty. V Červenici u Turnova bude autobusová zastávka a v Liberci probíhají poslední úpravy ulice Londýnská. Tu projektovala v pouhých 16 letech!
Tatínek doma o práci tak nadšeně mluvil, až svou vášeň přenesl i na dceru. Kreslení ji začalo naplňovat a zabíjela jím i čas během rehabilitace před a po operaci kyčle.
Rituál s tátou
Snowboardistka, která na nejvyšším stupínku doposud nestála, je paličák. Prozradila to v rozhovru pro iSport.cz. A jak to u vítězů bývá zvykem, na nejcennější kov se musí sejít mnoho věcí. Třeba různé rituály musí do sebe zapadnout a plně je potřeba jim věřit. Jeden takový má s tatínkem. „Říkal, že se mu asi povedl. Měl radost, byl nadšený," vykládala po zlatém finále. O co jde, ale prozradit nechtěla a tajemství je třeba ctít...
Láska přes prkno
Pro vášeň k prknu má doma pochopení. Nejenže má talent i Zuzčin brácha Kuba (16), přítel Matyáš trávil mládí na atrakcích pro skateboardisty. Fotkou s medailí se hned pochlubil na Instagramu, navíc teď může říkat, že po zasněžených kopcích »drandí« s olympijskou vítězkou!
