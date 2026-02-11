Olympijská hvězda Zuzana Maděrová, jak ji neznáte: Lezení, pletení a deskovky!

PŘÍMO Z ITÁLIE – Normální holka ze severu, normální slečna s obyčejnými sny, normální olympijská šampionka! To je zlatá medailistka Zuzana Maděrová (22). Co by chtěla, a jak tráví volný čas?
- Je paličákem, jenž dostane, co si umane. Jednou chce lézt po skalách jako pavouk. „Můj brácha leze s tátou pořád. A mě by strašně zajímalo, jak se cítí Adam Ondra, když je nahoře. Jo, to bych si chtěla zkusit. Být jako on.“ Český lezec Adam Ondra při rozlučkovém boulderingovém závodě na SP v Praze na Letné • Pavel Mazáč (Sport)
Být tak jako Ondra
- Práce s pletacími jehlicemi dřív byla výhradně mužská činnost. To už ale dávno neplatí. Třeba Miriam Tegelsová Nizozemska zvládne 118 ok za minut. Tak daleko Zuzka ještě není, ale… „Když zrovna nejsem na tréninku, tak ráda pletu čepice.“ Zuzana Maděrová se zlatou medailí z paralelního obřího slalomu • Pavel Mazáč / Sport
Plete si čepice
- Když její pubertální kamarádi ochutnávali radosti světského života, ona létala s prknem na horách. A když nebyla v kopcích, stejně ji hospody a mejdany moc nelákaly. „Já radši deskovky,“ svěřila se nová olympijská hvězda. Olympijská šampionka Zuzana Maděrová. • Instagram
Párty ne, deskovky jo!
Témata: blesksport, ZOH 2026, Olympijské hry, Itálie, Nizozemsko, Adam Ondra, Zuzana Maděrová