Zlatá snowboardistka Maděrová pobláznila Česko: Fenomén jako Ester? Ale každá je úplně jiná!
PŘÍMO Z ITÁLIE – Z kopce sviští na prkně rychle jako blesk, na krku se jí houpe olympijské zlato z paralelního obřího slalomu. Kdo to je? Před víkendem by měli fanoušci jasno, teď se jim nabízejí odpovědi hned dvě. Zuzana Maděrová (22) vykročila ve stopách fenomenální Ester Ledecké (30).
Sportovní svět oněměl úžasem. Nejen z toho, že »neporazitelná« Ester zpackala olympiádu a na třetí snowboardové zlato v řadě nedosáhla, ale že ji na nejvyšším stupínku nahradila neznámá krajanka, která do té doby nikdy nic velkého nevyhrála! „Je to šok i pro mě,“ zubila se česká sympaťanda.
Obrovský pokrok
Maděrová je v 22 letech olympijskou královnou, ve stejném věku to v Pchjongčchangu zvládla i Ledecká. Jenže ta v té době už byla dvojnásobnou mistryní světa, trojnásobnou celkovou vítězkou Světového poháru. A jako bonus přidala olympijské zlato i na lyžích. Zuzka nic z toho nemá, dokonce ani »obyčejnou « výhru ve svěťáku. Může se přiblížit ke slávě své krajanky? Proč ne? Místo ladných obloučků se naučila jezdit agresivně, jako Ester.
„Udělala za poslední dva roky obrovský pokrok,“ poklonil se jí před zlatým závodem americký trenér Ledecké Reiter.
Noc a den
Ester a Zuzana. Jsou tak jiné! Jako noc a den. Blondýna a tmavovláska. Věčně koncentrovaná hvězda střežící si přísně soukromí, která nikdy nesundá závodní brýle, versus uvolněná pohodářka usmívající se na všechny kolem a chlubící se na sociálních sítích vším možným včetně přítele.
Mimochodem – ve zlaté euforii házela na Instagram příspěvky i během oslav ve dvě hodiny ráno! Fanoušci horlivě řeší jejich vzájemný vztah, zejména poté, co Ledecká krajance ke zlatu jen »povinně« pogratulovala během televizního rozhovoru, jinak nic. „Když Ester vypadla ve čtvrtfinále, bylo mi to fakt líto,“ povídala Maděrová. Pokvete teď mezi nimi rivalita?