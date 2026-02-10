Sourozenci Taschlerovi dojali svět: Jízda pro tátu do nebe!
Tati, to je pro tebe! Sourozenci Taschlerovi v pondělí na olympiádě po velmi kvalitním výkonu mávali do kamer a v ruce krásné Natálky se třepotala i dojemná fotka. Byla na ní s rodiči krátce po narození. Zatímco maminka jim fandila v hale, táta už se jejich úspěchů nedožil..
Pro dítě není nic těžšího než ztráta rodiče. Filip a Natálie Taschlerovi si však s sebou nesou ještě jedno břemeno. Kvůli vrcholovému sportu nemohli být v u tatínka v jeho posledních chvílích. „Když náš táta umíral, trénovali jsme zrovna v Americe. Nebyli jsme s ním ten poslední den,“ přiznává smutně Filip. Ačkoliv si otec nepřál jejich přítomnost, lze z jejich emocí vyčíst, že je to stále citlivé téma. „Myslím, že jsme tomu sportu obětovali opravdu hodně,“ dodává Filip v seznamovacím videu olympijského týmu.
Dojemný moment nastal v úterý při čekání na známky. Natálie ukázala do kamery fotku z porodnice, na níž je s rodiči, a současně mávala do nebe. „Důvodů, proč jsem to udělala, je milion. Taťka nám tady chybí. Sice je to už šest let, ale bude nám chybět vždycky,“ vysvětlila pro Sport.cz.
„Nemít tady člověka, díky kterému jsme na světě, bolí. Že už nás nemůže vidět naživo… Vím ale, že je s námi, že s námi bruslil. Chtěla jsem poslat zprávu do světa, že bez něj bychom tady nebyli,“ dodala.
Rodičům vděčí sourozenecké duo za mnohé. Tatínek závodně boxoval, maminka hrála házenou a realizovala se i v aerobiku. Své potomky tak vedli k různým sportům od malička. K překvapení doma ale skončili u krasobruslení. Natálie již ve dvou letech, Filip se mu začal věnovat od čtyř. Začali jako sólisté, ale trenéři brzy vycítili, že jejich síla bude ve společném vystupování.
„První myšlenka, že bych bruslila s bráchou nebyla ono. Ve 14 letech jsem si říkala: »Ne, děkuju!« Ale zkusili jsme to. A z první tréninku jsem ještě utekla,“ směje se po letech Natálie. „Ale pak jsme to zkusili ještě a líbilo se mi lítat, když mě zvedal. Tak jsem řekla, že to zkusíme,“ popisuje zrod novodobé české jedničky v párovém krasobruslení.
Nyní jim zůstala nejvěrnější fanynkou maminka. Ta je povzbuzuje u téměř každého vystoupení. „Slyšeli jsme ji řvát, než začala hrát hudba. To je takový její rituál pro nás. Nakoplo mě to,“ usmívala se po výkonu Natálie pro sport.cz.