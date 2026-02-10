Šéf Rybář: S Markétou byla šance... Budoucnost v mlze, další závod vynechá: Spor o zlomenou princeznu
Bolavý finiš smíšené biatlonové štafety udělal z Markéty Davidové (29), persony tohoto sportu, nechtěnou. Z trenérů jakbysmet. Všichni jsou pod palbou!
Selhání Markéty vyniklo o to víc, že k němu došlo v závodě štafet, který nadějně rozjeli tři její kolegové – a ona na posledním úseku spadla z 5. místa na jedenácté. Stát se výpadek v individuálu, kousalo by se to úplně jinak! Davidová opustila arénu zlomená a beze slov. Jde o to, zda po skoro měsíční zdravotní pauze způsobené vyhřezlou ploténkou a nejistému stavu i formě, měla jít do akce.
Zítra nepojede
Vedení týmu jí mohlo útrapy ušetřit a vyslat ji (pokud vůbec) až do individuálních závodů. Zítřejší vytrvalostní podle posledních zpráv Davidová vynechá, ve hře je sobotní sprint. Na sítích se to po fiasku hemží odsudky.
„To jste prokaučovali, těch tří ze štafety je mi líto,“ zní jeden z mírnějších komentářů. Šéftrenér Ondřej Rybář její nasazení obhajuje: „Před startem nebylo nic, co by ji výrazně limitovalo. Do štafety šla proto, aby byla naše šance na medaili co největší.“
Davidová byla na začátku sezony jasnou českou jedničkou, proto se jí Rybář těžko vzdává. „Když bude mezi čtyřmi nejrychlejšími, pojede individuální závody,“ dodal. Na Hrách má Česko pět žen.
Chladná reakce
Její stav je podle zpráv z týmu stejný, včera trénovala jen lehce mimo areál. Kolegové se k jejímu výpadku postavili neutrálně. „Nezjišťoval jsem, jak na tom je. Čekal jsem, jestli pojede Markéta, nebo Jessica,“ až nečekaně chladně pravil Michal Krčmář.
„Všichni víme, že se to občas může nepovést,“ povídala Tereza Voborníková. Jenže tady nejde o selhání »ala Charvátová«, která mívá kolosální výpadky ve střelbě a ty kompenzuje rychlým během. Je to těžká zkouška vztahů a soudržnosti týmu!