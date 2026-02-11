Maminka Martiny Sáblíkové o finiši kariéry slavné dcery: Je ve mně jedno velké zklamání! A Niky už je v rodině
Pokud Martinu Sáblíkovou (38) zdraví pustí do čtvrtečního závodu (16:30, ČT sport) na 5 km, její maminka Eva Petrů (60) si v ochozech milánského rychlobruslařského oválu naposledy zakřičí z plných plic. A bude prožívat obrovské emoce: Dcera končí slavnou kariéru. Krátce před startem Her o tom vyprávěla pro Blesk.
Máte ze životního zlomu Martiny obavy? Přece jen závodila na vrcholné úrovni přes dvacet let.
„Víte, že ani ne. Marťa zatím všechno zvládala, jsem přesvědčená, že zvládne i tohle.“
Chystáte jí nějakou rozlučkovou oslavu?
„O tom jsem neuvažovala. Když jsem ji viděla, než odlétala na olympiádu, tak si myslím, že není co slavit. Protože jí je líto, že je to u konce, měla slzy v očích. Je teď hodně emotivní, byl to celý její život. Takže asi se jako rodina sejdeme, ale nenazvala bych to určitě oslavou konce kariéry.“
Co dál? Bude trénovat, jezdit podporovat partnerku Nikolu Zdráhalovou, nebo odejde od ledu?
„To je otázka na Martinu. Já jsem s ní o tom samozřejmě jako máma mluvila, ale nechci nic říkat za ni.“
Na kolika olympiádách jste s Martinou byla?
„Snadná odpověď, byli jsme jen v Soči a teď budeme v Miláně. Ta její první v Turíně, to je už dvacet let, to teprve Martina začala být známá, tam byly samozřejmě finanční důvody, to nevím, jestli bych dala. A ty další hry byly hrozně daleko, fandili jsme doma u televize.“
Kde to víc prožíváte, na stadionu, nebo u obrazovky?
„Nervy mám na pochodu vždycky. Ať jsem kdekoliv, fandím hodně nahlas, křičím, držím pěsti, prožívám to naplno. V hale je to emotivnější, člověk se odváže a můžu řvát ještě víc. Doma to mám nejradši v rodinném kruhu, nevyhledávám nějakou širší společnost.“
Martina díky závodění objela svět. Dá se říct, že jste s ní absolvovala něco podobného?
„My s Martinou objeli Evropu. Vše, co šlo autem, jsme viděli. Ale mimo Evropu jsme nebyli nikde.“
Jak široký rodinný tým míří do Milána?
„Máme lístky na čtvrteční pětku, jede nás hodně. Já s manželem Karlem, můj bratr, jeden kamarád – měl jet dědeček Martiny, ale ten se toho vzhledem ke zdravotním komplikacím vzdal. Dále bratr Martiny Milan s manželkou, s Artuškem, což je synovec Marti, tomu budou čtyři roky, a pojede i malinká neteř, té ještě není ani rok.“
Berete už jako součást rodiny i Nikolu Zdráhalovou, která je na místě jako závodnice?
„Patří k Martině, je samozřejmě členkou rodiny! Je to jejich život a jsou spolu, takže pochopitelně ano.“
Píšete si nebo voláte s Martinou často?
„Komunikujeme přes WhatsApp, spíš si píšeme zprávy než že bychom mluvily. Nechávám to hodně na Martině, protože nevím, jak přesně má čas. Takže jsem maminka čekatelka, která se dívá na telefon a vyčká, až Marťa napíše.“
Sledujete ji i na sociálních sítích?
„Všude mám Martinu v přátelích a všechno tam vidím.“
Martina končí kariéru, stala se rychlobruslařskou legendou. Jaký moment máte spojený s úplným začátkem té cesty?
„Dala jsem jí vybrat. Když začínala s rychlobruslením, tak hrála ještě basket. Říkala jsem jí, že by měla dělat jeden sport pořádně. Ona sama si zvolila a já jsem se ji snažila podporovat. Když jsem jí na to dávala, vůbec jsem nepřemýšlela o tom, že by snad mohla reprezentovat, živit se sportem! To mě ani nepřišlo na mysl.“
Pak někdy ale musel přijít moment, kdy vás to napadlo.
„Já viděla, že holka je šťastná, baví jí to, má z toho sportu radost – to bylo důležité. Nikdy jsem neřešila, jestli se tím bude živit. Pak, neumím říct kdy, ale najednou to tady bylo.“
Martina dosáhla v rychlobruslení na všechny možné pocty. Zůstane ve vás hořkost z něčeho, co jí osud nedopřál?
„Jedno velké zklamání ve mně je.“
Povíte, o co jde?
„Táhne se to už od jejích úspěšných začátků, to byl premiérem pan Topolánek, s ním jsem o tom mluvila osobně, a pak snad každý další premiér... Slibovali Martině nějakou dráhu, halu, prostě důstojné sportoviště. Teď Marťa končí kariéru a nic takového tady není. Stavěla se hokejová hala v Jihlavě, tam ta dráha mohla být, ale bohužel není, i když Martina patří do jejich kraje.“
Přesto tu vyrostlo více elitních rychlobruslařů, Jílek, Zdráhalová…
„Takže když to shrnu, je tady mnoho nadějných rychlobruslařů, kteří musí jezdit trénovat někam ven, což stojí velké peníze. Protože tady se o ně nikdo nepostará, ačkoliv to léta řada politiků slibovala. Často to padalo právě v souvislosti s návraty po olympiádách. Pak nastalo ticho. Vždy to bylo jen plácnutí do větru, nikdo z nich pro tento sport nic neudělal. To mě opravdu hodně mrzí.“
Když se Martina trmácela všude možně, aby se mohla připravovat a zlepšovat, zapochybovala jste, jestli si vybrala dobře?
„Nikdy jsem nesoudila, jestli si vybrala dobře – to je otázka na ni – ale každopádně jsem na Marťu strašně pyšná. Ona strávila jako sportovkyně většinu života na cestách po hotelech, hodně tomu dala. Mně bylo kolikrát smutno, že jí moc nevidím.“
Vrcholový sport je dřina. Bylo vám jí někdy líto?
„Ano, vždycky když jsem viděla, jak strašně je unavená! Nebo když měla nějaký úraz, zranění. Já to obrečela a když třeba byla někde daleko, tak jsem jí říkala, ať mi tu bolest pošle, že já to nějak dám.“
MARTINA NA OLYMPIÁDÁCH
- Turín 2006, 4. místo na 5 km
- Vancouver 2010, zlato na 3 a 5 km, bronz na 1500m
- Soči 2014, zlato na 5 km a stříbro na 3 km
- Pchjongčchang 2018, stříbro na 5 km
- Peking 2022, bronz na 5 km