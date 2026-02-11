Ekvádorský novic ve Spartě Chávez dostal doma hrůzné jméno: Stalin je zpátky
Ne, nebojte se! Hrůzný obelisk ruského arcivraha Džugašviliho, který zdejší bolševici v roce 1962 sami odstřelili, se na Letenskou pláň nevrátí. Chronometr tam zůstane. Tohle je o fotbalové Letné.
Sparta si pořídila z francouzského Lens na hostování s opcí do konce sezony ekvádorského beka Jhoannera STALINA Cháveze (23). Čert ví, proč mu rodiče ve městě Puerto Francisco de Orellana v amazonském pralese vsunuli do rodného listu jméno největšího masového mordýře všech dob, nicméně je to tam móda.
9 minut za rok
Podle národního statistického úřadu je v Ekvádoru s cirka 19 miliony obyvatel registrováno 18 728 Stalinů, 860 Leninů a 560 Hitlerů… „Příchod Jhoannera vnímáme jako příležitost. Bude potřebovat určitý čas na adaptaci, protože delší dobu nebyl v pravidelné zápasové zátěži. Přejeme si, aby co nejrychleji ukázal své přednosti,“ pronesl sportovní direktor rudých Tomáš Rosický.
Vyřkl ta slova s vědomím, že Chávez odkopal od loňského ledna kvůli trablům s kotníkem v mistrácích jen 9 minut a že Racing Lens ho koupil z brazilské Bahie za 110 milionů korun.