Alannah, kanadská choť beka Kundrátka: Sexy fotky? Chtěla bych, ale...
PŘÍMO Z ITÁLIE – Pochází z kanadské Alberty, při dnešním hokejovém mači ale prý na tribuně udělá vše pro to, aby »javorové listy« padly. Tak moc je Alannah (35) oddaná svému muži, českému reprezentantovi Tomáši Kundrátkovi (36)!
Tomáše čekají třetí olympijské hry, pro vás je to ale premiéra, viďte?
„Ano, jedeme se syny Hudsonem a Jaggerem poprvé, protože v roce 2018 byli kluci ještě moc malí, aby cestovali až do Koreje. A do Pekingu 2022 jsme zase nemohli kvůli covidu. Takže to vyšlo až nyní. Ani nevím, kdo další ještě za Tomášem dorazí. Ale my mu vezeme štěstí a těšíme se, až ho uvidíme!“
Budete mít čas v Miláně zajít i na další sporty? Nebo se alespoň podívat po městě?
„Musím se zeptat kluků, co za sporty by chtěli vidět. Ale já chci určitě navštívit milánský dóm, ten mám na seznamu už od té doby, co jsem jako malá viděla Indiana Jonese! Také se těšíme na italské jídlo. Kluci milují burratu, já zase saláty, těstoviny a aperol… A pravou italskou kávu, samozřejmě!“
Co čekáte za hokejovou atmosféru? Bude to jiné než na mistrovství světa?
„No zvlášť šampionát v Praze byl naprosto magický! Kdo nebyl na finále, nemůže podle mě pochopit jakou atmosféru tam čeští fandové vytvořili. Slovy nelze ani popsat, jak dechberoucí to bylo! Dodnes mě to dohání k slzám.“
I tentokrát je tým skoro stejný. Mohou Češi zase dojít až ke zlatu?
„No jasně! Já tomu teda věřím. Hlavně když si vzpomenu, jakou tehdy vytvořili partu na ledě i mimo něj.“
Obdobná je i grupa partnerek a manželek českých hráčů. Těšíte se, až se v Miláně potkáte?
„Jasně, že se na všechny těším, holky miluju! Máme taky parádní partu a píšeme si i během sezony. Jen ještě nevím, kam která máme lístky. Ale bylo by super, kdybychom fandily společně!“
Minulou olympiádu jste pro Tomáše nafotila odvážné snímky oděná jen do jeho dresu. Máte v plánu něco podobně pikantního i tentokrát?
„Strašně jsem chtěla! Jenže se mi kvůli práci a dobrovolničení změnil život a už na to nemám čas. Je vlastně zázrak, že jsem si před odletem zašla aspoň na nehty. Jinak trávím všechen volný čas na zimáku, protože oba naši kluci hrají hokej.“
Čeští hokejisté začínají proti Kanadě, kde jste se narodila. Jak to vnímáte? A budete Tomášovi kvůli tomu fandit trošku umírněněji než proti jiným soupeřům?
„Hrozně se to ve mně mísí, už teď jsem z toho nervózní. Ale jedno vím jistě – kvůli Tomášovi a výhře českých hokejistů si klidně vykřičím hlasivky!“