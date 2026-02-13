Adamczyková s rodinkou našla domov v luxusním hotelu, v němž přebývala i Ledecká: Pro zlato z bavlnky!
PŘÍMO Z ITÁLIE – Zatímco soupeřky se převalují na kavalcích z kartonu, česká snowboardová císařovna Eva Adamczyková (32) se má jako princezna.
V Livignu bydlí i se synem Kryštofem, manželem Markem a mladší sestrou Janou ve čtyřhvězdičkovém hotelu Concordia, kde týdenní pobyt vyjde až na 150 tisíc korun. „Máme to zařízené přímo od olympijského výboru,“ kvituje.
Dřevostavba s noblesními pokojíky, spa a delikátní malebnou restaurací STUA NOA o pěti stolech, jejíž menu skládal vyhlášený šéf Andrea Fugnanesi, je doslova rájem! Však také každé ráno provoní ubikaci čerstvě napečené croissanty.
„ČOV se nám vždycky snaží maximálně vyjít vstříc, abychom během Her měli maximální pohodlí. Je důležité dobře regenerovat, vyspat se, mít zázemí,“ děkuje Eva.
60 let historie
Rodina Giacomelliových tady pečuje o hosty již více než 60 let. A Adamczyková je před důležitými závody obklopena nejbližšími, kteří jí pomáhají starat se o nejmladšího člena rodiny. Jestli něco Evě den co den vykouzlí na tváři úsměv, je to božský výhled rovnou z pokoje na Malé Tibetské Alpy, co by kamenem dohodil od areálu, kde se konají akrobatické disciplíny.
Ne nadarmo se hotel řídí heslem: Jsme ideální volbou pro ty, kteří milují nezapomenutelné zážitky. Ester Ledecká by asi nesouhlasila. Ta si z místní bavlnky odskočila »jen« pro páté místo v paralelním obřím slalomu. Bude mít Adamczyková v pátečním snowboardcrossu (kvalikace startuje v pátek v 10:00) více štěstí?