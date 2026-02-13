Vonnová se ozvala z nemocnice: Co děsivá fotka prozradila o jejím stavu!
Olympiáda, italský svah a na něm lyžařská legenda Lindsey Vonnová (41) svíjející se bolestí. Obrázek, který nechce vidět žádný fanoušek. Hry v Miláně pro Američanku skončily okamžitým transportem do nemocnice. Odtud poslala vzkaz, z něhož lékaři vyčetli děsivou diagnózu.
Věděla, že jde do obrovského rizika, ale touha po sladké olympijské tečce byla silnější. Lyžařka Lindsey Vonnová za svou lásku ke sportu zaplatila zdravím. Italští specialisté momentálně dávají dohromady její roztříštěnou nohu, kvůli které musela podstoupit už tři operace.
„Dělám pokroky a i když to jde pomalu, vím, že budu v pořádku,“ ujistila své příznivce u fotky z lůžka. V komentářích se ji snažili povzbudit hvězdný motocyklista Marc Márquez, David Beckham nebo česká tenistka Barbora Strýcová.
Z fotky, kterou Lindsey zveřejnila, ale odborníci vyčetli mnohem víc než fanoušci. Doktor Ulrich Boenisch, jeden ze světově nejuznávanějších specialistů na kolena, pro deník BILD popsal, co se lyžařce ve skutečnosti stalo. A není to hezké čtení.
Na fotce je vidět masivní kovový rám. „Při takové zlomenině dolní části nohy musíme počítat s takzvaným kompartment syndromem. To znamená, že měkké tkáně jsou poškozeny krvácením natolik, že v noze vzniká přetlak, který drtí cévy, nervy a svaly,“ vysvětlil natvrdo lékař.
Právě proto má Vonnová nohu v externím fixátoru. „Buď se kost uvede do správné polohy, aby mohla srůst, nebo se musí uvolnit měkké tkáně a cévy, aby bylo možné zraněné struktury na kosti znovu složit jako puzzle a zafixovat,“ nastínil drastický postup expert.
Ironií osudu je, že jen týden a půl před tímto karambolem si Lindsey při závodě v Crans-Montaně přetrhla přední zkřížený vaz. Zda si koleno zničila na olympiádě znovu, teď ale nikoho nezajímá – priorita je zachránit nohu.
„Poranění vazů je v případě takovéto nouzové situace zcela druhořadé. Když se podíváte na polohu nohy po pádu, vidíte, že není v takové poloze, v jaké by měla být. V první řadě je třeba nohu narovnat. Poté se postaráte o měkké tkáně a cévy,“ dodal nekompromisně lékař.
Vonnová leží na klinice v Trevisu, zhruba 100 kilometrů od Cortiny, která je vyhlášená svou traumatologií. „Je v dobrých rukou. Myslím si, že italští kolegové toto zranění pro paní Vonnovou vyřeší pozitivně,“ uzavřel s nadějí Ulrich.