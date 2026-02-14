Červenkovu bývalou ženu v Miláně okradli, v Česku přišel šok: Nepochopitelný přístup úřadů
Těšila se na zážitek z města módy, ale namísto něj přišel tvrdý střet s realitou. Veronika Machová, bývalá žena hokejového kapitána Romana Červenky, prožila v Miláně šok. Sotva se vzdálila od svého auta, vloupali se do něj zloději. Další nepříjemnosti na ni čekaly po návratu do Česka. Přístup jedné ze zaměstnankyň úřadu ji taky pořádně zaskočil...
Veronika Machová si po návratu do Česka musela kromě „techničáku“ a občanky vyřídit i řidičský průkaz. A s tím byl k jejímu překvapení ten největší problém. Narazila totiž na nekompromisní úřednici.
„Mám tak speciální případ, že paní na úřadě vůbec nevěděla, která bije. Přišla jsem tam s protokolem od milánské policie, který byl psán v angličtině, k němuž mi řekla, že to musím nechat přeložit oficiálně do češtiny,“ popsala modelka a bývalá partnerka hokejové hvězdy.
S tím se ale Machová nechtěla smířit a snažila se snažila vysvětlit, že pro takovou banální věc to určitě nebude potřeba. „Tak říkám: Prosím vás, co za informaci z toho potřebujete vyčíst? A ona, že z toho potřebuje vyčíst, jaké doklady vám ukradli,“ líčila Veronika.
„Řekla jsem: Máte to tam napsané. Myslím si, že nemusíte umět ani anglicky, abyste si přečetla, že je tam napsáno ID, driving license a technický průkaz. A ona: To musí být prostě v češtině, takže to musíte nechat oficiálně přeložit. A musí tam být napsáno, že váš řidičák byl švýcarský. A číslo řidičáku!“ tlumočila Veronika svým sledujícím, kteří se po pokračování příběhu po krádeži pídili.
Situace se zkomplikovala tím, že Machová v době vztahu s Červenkou žila ve Švýcarsku, kde měla i doklady. „Ptala jsem se, jak mám vědět číslo řidičáku. A hlavně, já už ve Švýcarsku nebydlím. Paní řekla, že jí to vůbec nezajímá a musím si zavolat na švýcarské úřady a tohle všechno oznámit. A že potom, až mi Švýcaři vystaví papír o tom, že už tam nebydlím, tak ho musím přinést tam, ale musím si ho nechat oficiálně přeložit,“ vyprávěla trpce Machová s tím, že získat řidičák bude asi mnohem složitější případ než občanku.
Co šlo ovšem opravdu hladce, byl technický průkaz. S tím jí pomohla maminka, která se vydala s protokolem na úřad, kde počkání byli schopni vystavit nový.
Kromě běhání po úřadech musela Veronika vyřešit i škodu na autě. „Sedm a půl tisíce, tahle malá škvíra,“ vrtěla hlavou Machová nad chybějícím okénkem v zadní části vozu, kterým se jí zloději do auta dostali. Návštěvu Milána si původně plánovala úplně jinak...