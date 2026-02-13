Syn zlatého skokana na lyžích Jiřího Rašky (†70) nejen o »penisgate«: Táta se otáčí v hrobě!
Jako by mu z oka vypadl! Jiří Raška (58), syn prvního českého šampiona ze zimních olympijských her, slavného tátu nezapře. Byť se moc nevystavuje, pro Blesk udělal výjimku.
Jiří Raška (†70) v Grenoblu 1968 letěl na středním můstku slovy spisovatele Pavla »jako pták albatros v nejlepších dobách, kdy ho nese správný mořský vítr«. Jste rád, že se na vašeho otce nezapomnělo?
„Ano, pořád jsou lidi, kteří na ten jeho skok rádi vzpomínají. Teď vydala Česká pošta pamětní známky. Tady na radnici při příležitosti nedožitých 85. narozenin (4. února – pozn. red.) přinesl starosta kytku k radnici, kde má otec plaketu. I díky tomu, že třetí olympiádu v řadě je součástí kolekce čepice »raškovka«, tak se nezapomíná.“
Když už jsme u toho, jak se vám líbilo nástupové oblečení české výpravy teď v Itálii?
„Lidi to kritizovali, ale když šli Češi na zahájení, tak to nevypadalo škaredě. Vždycky se najde někdo, komu se to bude líbit a komu ne.“
Vašemu tátovi by se zřejmě nelíbil současný stav českého skoku na lyžích, který sleduje z nebeského můstku. Co by podle vás říkal?
„No, myslím, že se převrací v hrobě, když vidí, kam to spěje.“
Čím to je?
„Jsou zastaralé a děti to neláká. Říká se, že z deseti skokanů jeden vyjde. Ale když my jich nemáme ani deset, to je pak těžké.“
Navíc dnešní mladá generace má trochu jiné zájmy, než když skákal Raška a pak i Raška mladší.
„Je to tak. Pro nás byl trest, když nás naši nepustili ven. Dneska by byly děti rády, protože by mohly být na telefonu nebo na počítači. Chybí i nadšení trenérů. Je to šílená doba. Prostě... Nevím, co na to říct.“
Šíleně působí i aféra, kdy si prý někteří skokani kvůli lepší aerodynamice skoku před měřením kombinéz píchali injekce do penisu, aby byl větší... (smích)
„Mají na to různé fígle. Nám se to taky nelíbí. Jednou (bývalý reprezentant) Jarda Sakala říkal: Každý ať dostane normální konfekční velikost a hotovo. Jeden má rozkrok v půlce stehen, druhý trošku víc. Kdo to měří? Celé je to prostě špatně!“
Vy jste měli taky nějaké fígle?
„Ne, za nás to nebylo vůbec. Nám ušili kombinézu podle velikosti, po zkoušce nám dali plombu – a už se nic nikde neměřilo. Jestli měl někdo volnější, nebo uplejší kombinézu, to za nás nikdo neřešil. Dneska je i hlídání hmotnosti extrém, vždyť kluci mají pod šedesát kilo, holky třeba i 49 kg.“
Jak se vám vlastně skákalo se jménem Jiří Raška pod koučem Jiřím Raškou?
„Otec byl takový, že si nenechal nic líbit a vždycky to řekl naplno. Kvůli tomu ho pár lidí možná nemuselo, a když těch pár lidí rozhoduje o nominacích, tak jsem to pak schytal, že? Řeklo se, že první čtyři z toho závodu pojedou tam a tam. No, a já byl druhý – a nejel jsem nikam, protože někdo přišel a řekl, že musím dát přednost mladším. Přitom mi bylo 25 let! Ale bylo to kvůli tomu, že jsem se jmenoval Raška.“
A doma to byla s Raškou pohádka?
„Vzpomínám si, že jsem to měl opravdu těžké, protože mě táta měl čtyřiadvacet hodin na očích. Neodpustil mi nic, zaprvé. Zadruhé nás se ségrou vychovával tak, že když někdo něco provedl, tak jsme dostali oba dva. (smích) Ale na můstku razil takové heslo: Když něco děláš, dělej to pořádně a nesnaž se to odrbat, když to řeknu slušně. (úsměv) Takový prostě byl.“
Při vší úctě k tatínkovi, na jeho zlato už se trochu práší. Přejete si, aby zase někdo vyletěl a stal se vzorem pro mladé?
„Určitě, to je sen celého Frenštátu! Protože úspěchy ve sportu přitáhnou děti. Já jsem si hrál na tátu, kluci, s kterými jsem skákal, si taky hráli na Rašku, někdo na Aschenbacha (východoněmeckého skokana na lyžích – pozn. red.). Každý měl svého idola.“
Skáče po střechách
Jiří Raška vydržel závodit 18 let. Pak hodil lyže do kouta a skáče jen po střechách. Ve městě mezi beskydskými kopci dělá pokrývačské, klempířské a sádrokartonářské práce. „Jak jsem se k tomu dostal? Pracoval jsem ve fabrice MEZ (Moravské elektrotechnické závody – pozn. aut.) na dílně, kde dělal kdysi můj otec. Po dvou letech byla možnost přejít pod firmu dělat střechy, jenže nakonec zkrachovala, tak mě kolega přemluvil, ať zkusíme jet sami na sebe. Děláme to už 27 let a nikdy se nestalo, že bychom neměli kšefty,“ popsal fachman Raška pro Blesk.
Zářez na olympiádě!
Jako táta mohl reprezentovat pod pěti kruhy, Jiří Raška ale v Albertville v roce 1992 zažil největší zklamání kariéry. Z olympijské nominace tehdy vyřadil Pavla Ploce (61), přesto do závodů nezasáhl. „Na soustředění v Tatrách se Pavel objevil. Čekali, že budu horší než on, což se nestalo. Ale stejně mě odřízli. Byli jsme tam všichni z Frenštátu (Sakala, Parma, Jež) a jeden kluk z Liberce (Goder). Jemu se nedařilo, jenže ho chtěli psychicky podržet,“ popsal Blesku syn olympijského vítěze. Československo tenkrát i bez něj bralo bronz.