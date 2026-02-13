Partnerky českých hokejistů se do Milána vybavily: Bundičky lásky!
Kramfleky, kabelka, svetříček a bundička! Partnerky českých hokejistů se na sváteční mač proti Kanadě v hlavním městě módy vyfikly.
Na sportovní svátek je potřeba se pořádně vyparádit! A partnerky českých hokejových reprezentantů rozhodně nic nepodcenily. Partnerka Martina Nečase (27) Nikola Mertlová (27) ukázala, jak vypadaly přípravy na hotelu.
A zatímco líčení a základ outfitu si každá z partnerek řešila po svém, jedna věc českou partu na tribunách přeci jen spojovala. Na chladném zimáku je totiž hřály totožné bundy, ušité specializovanou firmou v domovině, které si každá nechala personalizovat. Na stylových kouscích nechybí národní znak a číslo s přezdívkou konkrétní drahé polovičky. Jen štěstí zatím nepřinesly...