MMA zápasník Boráros po smrti expřítelkyně Jákliové (†31): Dceru k jejímu hrobu nevezmu
V kleci býval tvrďák, ale když se jedná o dcerku, je k nepoznání. MMA bijec Gábor Boráros (33) je po tragické smrti expartnerky Moniky jediným rodičem jejich dcery Zorinky (3), které vysvětloval, že se jí maminka už nikdy nevrátí. Ani po dvou týdnech od pohřbu ale holčičku nevzal na místo posledního odpočinku. A stále to neplánuje...
Na posledním rozloučení s Monikou se sice objevil, ale sám. Dcerku Zoru na pohřeb tahat nechtěl. A ani po několika týdnech ji nevzal na místo, kde byla Jákliová uložena k poslednímu odpočinku.
„Nebyli jsme tam. A když ji tam vezmu, určitě to nebude teď. Zatím to ani neplánuju,“ řekl Gábor upřímně slovenskému webu Pluska. Boráros po tragické nehodě Moniky Jákliové vyhledal odbornou pomoc. A to především kvůli malé Zorce, které musí být při ztrátě maminky průvodcem.
„Vnímá to docela dobře. Nejprve jsem to konzultoval s psycholožkou, která mi všechno dopředu vysvětlila, abych byl připravený na její otázky. Přesně to probíhalo tak, jak mi řekla, takže mě nic nepřekvapilo,“ přiznal Gábor, který na oznámení smutné zprávy počkal pár dní.
„Nejdřív jsem jí neřekl, že máma umřela, protože ještě nerozuměla tomu, co znamená smrt. Během dne jsem jí víckrát trpělivě vysvětloval, že když někdo zemře, už se nikdy nevrátí. Až když jsem viděl, že tomu rozumí, večer jsem jí řekl, že maminka už nepřijde,“ popisoval slovenský zápasník s maďarskými kořeny.
„Byla zaskočená. Ptala se, jestli se ještě vrátí, plakala... Snažil jsem se jí to vysvětlit citlivě. Že máma je nahoře, mezi hvězdami a anděli, že ji vidí a sleduje ji každý den, aby nebyla takhle smutná. Zároveň mi psycholožka zdůraznila, že to musí být jednoznačné, bez falešné naděje, že se máma někdy vrátí. Proto jsem jí jasně řekl, že máma umřela. Pro malé dítě je to velmi těžké, ale je důležité, aby to pochopila,“ uzavřel Gábor, který se své holčičce snaží zpříjemnit dny, jak jen to jde. Neustále se jí snaží vymyslet nějaké zábavné aktivity, koupil jí nafukovací hrad a nedávno se také nechal nalíčit.