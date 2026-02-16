Cibulková krach manželství nechtěla, ale prozradila... Proč se rozhodla rozvést?
V žádném případě! Tak bývalá tenistka Dominika Cibulková (36) ještě loni na podzim reagovala na zmínku o tom, jestli si myslí, že krize v jejím manželství může skončit rozvodem. O pár měsíců později se ale věci daly do pohybu a Slovenka nyní přiznala, proč se spolu s manželem Michalem Navarou k tomuto kroku uchýlili.
Sláva, život v luxusu a exotické dovolené byly skoro denním chlebem... Jenže ani život na výsluní a s dostatkem peněz neznamená vždycky štěstí. Minimálně ne v případě manželství Dominiky Cibulkové, která před pár týdny přiznala rozvod po patnácti letech vztahu s Michalem Navarou.
Šušká se o tom, že už za něj má náhradu v podobě Tibora Vinczeho. Ten byl v minulosti Navarovým blízkým spolupracovníkem a kamarádem. O tom, co mělo za rozvodem být, nyní Dominika promluvila pro časopis Slovenka.
„Ve svém životě jsem měla jasnou představu. Možná to souviselo se sportem, kde musíte mít všechno přesně naplánované. A i v mém případě to tak bylo. S Michalem jsme se seznámili, poznávali, cestovali, užívali si život... Pak přišla svatba, jedno dítě, druhé dítě a i my jsme se museli zaobírat běžným životem, starostmi a problémy,“ líčila Cibulková, jež vyvedla z omylu všechny, kteří si mysleli, že u Navarových bývaly dny nonstop zalité sluncem.
„Zároveň pro mě jako aktivní sportovkyni nebylo jednoduché zařadit se do běžného života. Ale šlo to, i když ne vždy bylo vše ideální, katalogové. Časem těch problémů bylo víc. Nebylo to jednoduché. Ale já jsem milovala pěkný obraz naší rodiny, který tam stoprocentně byl,“ stojí podle Svetevity ve vyjádření.
Krachu manželství se Dominika bránila, krizi se s manželem pokoušeli řešit i u odborníků. Jenže ani taková pomoc nezabrala.
„V jedné určité chvíli se nám s Michalem začaly rozcházet názory. Už jsme nebyli ti samí lidé, kterým je pětadvacet, ale každý měl na určité věci jiný pohled. Někdy to přijde, když ani ti dva lidé nevědí, co se děje,“ vyprávěla Dominika, která pak spolu se svým mužem stála před těžkým rozhodnutím.
„Je správné jít proti sobě, abyste vyhověli svému okolí? Jak žít v upřímnosti vůči sobě samému? Jak žít, abych byla vnitřně spokojená a šťastná máma pro své děti? Tohle není o egoismu, je to o tom, že když se vám s někým rozdělí cesty, není správné jít silou moci po té jeho, o které si ostatní myslí, že je správná,“ snažila se Cibulková dát nahlédnout do toho, jak aktuální období a vše, co k němu vedlo, vnímá.
„Tím nechci říct, že rozchod je správný, ale jsou situace, kdy je lepší jít od sebe a být tomu druhému oporou navzdory tomu, že to společné fungování není tak pevné, jak bylo,“ dodala Dominika. Ta byla v minulosti osočována z toho, že odloudila svého aktuálního milence Tibora Vinczeho od rodiny. A to dokonce od jeho ženy Alexandry!
„To, jak člověk žije v konkrétní domácnosti, vědí jen ti dva zainteresovaní. A vůbec bych se k tomu nevyjadřovala, kdyby se k tomu nezačali vyjadřovat jiní lidé a hovořit o tom ze svého úhlu pohledu. Já k tomu můžu říct jen to, že s Michalem jsme prožili opravdu plnohodnotný a krásný život,“ snažila se vše naladit na pozitivní notu Dominika, která má s rozvádějícím se manželem syna Jakuba a dcerku Ninu. Právě společní potomci jsou pro dvojici velkým pojítkem, kvůli kterému se snaží spolu vycházet. Ačkoliv je to dost trnitá cesta...
„Máme spolu dvě krásné a zdravé děti, pro které jsme těmi nejlepšími rodiči. Těmi i zůstaneme, ačkoliv se naše cesty v jednu chvíli rozdělily, a věřím, že dokážeme být v budoucnu přátelé a uvědomíme si, že těch patnáct společných let mělo smysl,“ doufá Dominika, která tak nastínila, že aktuální vztahy mezi bývalými partnery nejsou na ideální úrovni...