Slavní gratulují zlatému Jílkovi: Dostál reagoval během zápasu. Tleská i prezident

Pátek třináctého pro Českou republiku? Ani omylem! Po stříbru Evy Adamczykové se roztrhl pytel s gratulacemi zlatému Metoději Jílkovi. Kdo z osobností stál v první řadě a přál novému zlatému hochovi?
Petra Kvitová
České tenisové šampionce Petře Kvitové opravdu žádný úspěch reprezentantů na olympiádě neunikne. Do pár minut slavila s Evou Adamczykovou a je i mezi prvními, kdo jásá nad zlatem Metoděje Jílka. „Skvělééééé, gratulace,“ nadšeně sdílela.
Martina Sáblíková
Loučící se rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková nemohla osobně chybět u královské disciplíny nové české naděje. Vedle Martiny byla na tribuně i Nikola Zdráhalová. Sedminásobná olympijská medailistka předala pomyslné žezlo nastupujícímu mladíkovi, který hned na první olympiádě slaví zlato a stříbro. Triko s nápisem »Golden boy«, (Zlatý hoch) je snad předzvěstí zlaté budoucnosti.
Prezident Petr Pavel
Pod prezidentem Petrem Pavlem se medailová sbírka rozrůstá úctyhodným tempem. Samozřejmostí tak je vzkaz k další medaili. „Metoděj Jílek přebírá štafetu po Martině Sáblíkové a veze domů svou druhou medaili. Díky za skvělou reprezentaci České republiky a moc gratuluji,“ napsala hlava státu.
Zuzana Maděrová
První česká hymna hrála na olympiádě v Itálii Zuzaně Maděrové. Své zlato již ukazuje doma v České republice, tak jen na dálku citovala v gratulaci Martinu Sáblíkovou. „O Metym jsem nepochybovala!“ sdílela pevně jasný vzkaz.
Daniela Brzobohatá
Na podzim sice Daniela uvěřila největší zrádkyni v okolí, ale teď už všichni v České republice táhnou za jeden provaz. Jílkovo zlato tak neuniklo ani oblíbené moderátorce. „A tohle?! Nejvíc!“ začala po stříbrné gratulaci směřované Adamczykové. „Metoděj Jílek je superstroj,“ pojmenovala výstižně držitelé zlaté medaile.
Lukáš Dostál
Český brankář Lukáš Dostál včera čelil náletu hvězdných Kanaďanů. Pětkrát inkasoval a dnes se proti Francii posadil na tribunu. Zatímco jeho spoluhráči v tu dobu tahali za kratší konec a snažili se o vyrovnání zápasu na 3:3, Dostál již reagoval na zlato Jílka.
