Totální šok v krasobruslení: Kolaps hvězdného Malinina! Překvapivý vítěz
Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a zaváháním řady favoritů. O to největší se postaral dva roky neporažený Američan Ilia Malinin. Dvojnásobný mistr světa ve volné jízdě naprosto selhal a klesl z prvního místa až na osmou pozici.
Šajdorov předvedl volnou jízdu s pěti čtvernými skoky včetně unikátní kombinace trojitého axelu s čtverným salchowem. Celkem získal 291,58 bodu a vyhrál o jedenáct a půl bodu před Japoncem Jumou Kagijamou, který obhájil stříbro z Pekingu. Bronz získal další Japonec Šun Sato.
Nejlepší tři muži po krátkém programu, kteří měli výrazný náskok před zbytkem startovního pole, chybovali. Dvojnásobný mistr Evropy Adam Siao Him Fa z Francie spadl hned u úvodního čtverného lutzu a pak měl další problémy, což znamenalo propad na konečnou sedmou příčku.
Japonec Kagijama spadl u čtverného flipu a měl nečisté dopady u několika dalších skoků. Jen díky lepší druhé sadě známek se zařadil těsně před krajana Sata na průběžnou druhou pozici a měl jistotu medaile.
Za těchto okolností měl král současného krasobruslení Malinin umetenou cestu ke zlatu. Naplánoval si stejně jako ve finále Grand Prix sedm čtverných skoků včetně čtverného axelu, který skáče jako jediný. Právě u tohoto skoku začaly jeho problémy, když z něj zbyl jen jednoduchý. Čistě zvládl jen tři čtverné skoky. U druhého lutzu spadl, rittberger byl pouze dvojitý stejně jako salchow, po němž navíc přišel další pád. Postupně mu unikala nejen zlatá, ale jakákoliv medaile.
Jednadvacetiletý Malinin měl až patnáctou volnou jízdu dnešního večera v Miláně a od zlata ho nakonec dělilo přes 27 bodů. Osmé místo je pro něj nejhorším výsledkem na velké akci od mistrovství světa 2022, kdy skončil při svém debutu devátý. Od té doby má z MS bronz a dva tituly.
Dnes jeho panování po dvouleté neporazitelnosti skončilo. "Nemám slov, jsem v šoku. Celou sezonu jsem trénoval, abych se dostal sem a byl co nejlepší, ale to se nestalo," řekl v rozhovoru pro televizní stanici Eurosport.
"Upřímně, nečekal jsem to. Když jsem šel do této soutěže, cítil jsem se tak připravený. Cítil jsem se připravený, když jsem šel na led. Myslím, že možná to by mohl být ten důvod, že jsem byl až příliš přesvědčený, že to půjde dobře," přemítal Malinin pro agenturu AP. Z těchto olympijských her si tak odveze jen zlato ze soutěže družstev.