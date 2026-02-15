Zákulisí rozlučkového závodu Sáblíkové: Nejtěžší, co jsme spolu zažily, řekla Zdráhalová
PŘÍMO Z MILÁNA - Ani přetrvávající viróza ji nezlomila. Martina Sáblíková (38) se ve čtvrtek postavila na start svého posledního velkého závodu. A pak se dočkala té nejkrásnější odměny!
Řeč tentokrát není o medaili, těch má rychlobruslařská legenda sedm jen z olympiády. Teď šlo ještě o víc – o podporu těch nejbližších přímo na oválu! Martinu přijela do Milána podpořit početná rodina a na tribuně pochopitelně nechyběla ani životní láska a sportovní kolegyně Nikola Zdráhalová (29). „Strašně moc pro mě znamenalo, že jsem před nimi vůbec mohla nastoupit,“ soukala ze sebe dojatá Sáblíková.
Už jen spolu
Byť ještě »hrozí«, že si v pátek střihne úplně poslední díl své bohaté olympijské kariéry v závodě na 1500 metrů, sama věděla, že čtvrteční pětka (na níž brala zlata ve Vancouveru 2010 i Soči 2014) byl ten opravdový vrchol. „Po tom, co jsem tady zažila, to podle mě byla ta nejhezčí tečka,“ potvrdila v slzách.
To už v útrobách haly viděla, že na ni opřená u zdi čeká její Nikča. Obě se na sebe usmívaly, Martina ovšem jako naprostá profesionálka dál trpělivě odpovídala na dotazy novinářů – českých i zahraničních. Celou hodinu! Až po poslední otázce, jaké budou oslavy, Sáblíková jen mrkla směrem ke své lásce. „Já asi nemůžu říct, co mám dneska v plánu…“ rozesmála se a své zmožené tělo pak konečně rozkývala směrem k Nikole. Ta vyběhla proti ní, roztáhla ruce a konečně si padly kolem krku: Lásko, teď už jsi jen moje!
Co řekla dojatá Nikola Blesku?
Nikčo, jak jste tu její nemoc prožívala vy?
„Bylo to to nejtěžší, co jsme si spolu takhle zažily. Kor pro Marťu, protože ona sem chtěla odjet, aby se pořádně rozloučila a zabojovala o co nejlepší umístění. Bohužel přišla ta nemoc, ale i tak to zvládla na jedničku!“
I přes virózu jste byly pořád spolu, pořád v jednom pokoji. To jste se vůbec nenakazila?
„Ne, já jsem fakt v pohodě a jen doufám, že mi to vydrží a nic se mě ještě dlouho nechytí!“
Jak se vám z tribuny koukalo na Martin poslední velký závod?
„Byl to strašný doják! Prostě masakr! Roky stála na bruslích a najednou má být tady její konec? Hrozné. Pořád si nedokážu představit, že ji další sezonu neuvidím závodit.“
Co se vám honilo hlavou, když Martina ukrajovala své poslední kilometry?
„Hlavně jsem doufala, aby dojela do cíle a byla v pořádku. To pro mě bylo hlavní. Jenom jsem pozorovala, jak ji to chudáka bolí. Ale musím říct, že s tím bojovala statečně a že to zase zvládla!“
Martina zprvu neplakala, potom na ni ale všechno dolehlo. Co vy?
„Já jsem se taky během závodu držela. Ale když jsem pak viděla, jak běhá po ledě, tak mi to už nedalo a brečela jsem taky. Myslím, že takových nás bylo víc…“
V pátek si můžete s Martinou společně střihnout 1500 m. Přejete si, abyste to takhle symbolicky zakončily spolu na oválu?
„Jo, pokud všechno dobře půjde, tak by tam měla startovat i Marťa. Já bych si to hrozně přála, aby to odjela, ale uvidíme, jak se jí bude držet zdraví. Ale myslím, že kdybychom jely spolu na jedné olympijské trati, že by to bylo moc pěkné zakončení!“