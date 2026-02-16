Případ zmučené biatlonové hvězdy Davidové: Měsíc tajili šokující nález lékařů
Kalendář je nemilosrdně krutý. Stejně jako současnost Markéty Davidové (29). Památného 16. února 2021 se stala v Pokljuce mistryní světa. Dnes, přesně po pěti letech, je zmučená.
Ve sprintu biatlonistek na 7,5 kilometru dojela na potupném 81. místě. S čtyřmi ranami na střelnici vedle a 69. časem. V cíli Markéta plakala, naznačila, že minimálně do konce olympijské sezony hází flintu do žita, a prozradila něco, z čeho běhá mráz po zádech. Že se tutlalo hrůzné zranění jejích zad.
Stejné místo
„Když jsem v Ruhpoldingu plánovaně vynechávala štafetu, vůbec jsem netušila, že se druhý den probudím s takovou bolestí zad. Nebyla jsem skoro schopná zvednout se z postele a obléct si ponožky. Rozhodla jsem se jet domů a udělat kontrolní rezonanci. Ta ukázala, co asi nikdo nečekal. Výhřez ploténky ve stejném místě a ještě větší než loni.“ popsala své trable.
Operaci podstoupila v březnu 2025, Ruhpolding se jel letos 14. ledna, takže celý měsíc (!) se opakovaný malér tajil! „Moc mě mrzí, že tohle je vlastně asi můj poslední výsledek, ale snad si lidi pamatují i ty lepší. Sil bojovat už moc není,“ hořekovala Davidová po trýznivém propadáku v Anterselvě. „Mamince jsem po dnešním závodě slíbila, že už bude jenom dobře. A já to chci splnit,“ dodala pak na instagramu.
Ředitel Rybář: Jela z osobních důvodů
Dva týdny zběsilé konzervativní léčby měly Davidové zachránit účast na olympiádě. Stalo se, leč bylo to pověstné Pyrrhovo vítězství. „Věděli jsme, že na top výsledek to není. Já bych jí do sprintu nedával, ale Markéta jela, protože chtěla jet, asi i z osobních důvodů,“ řekl sportovní ředitel biatlonistů a kouč Ondřej Rybář (47).
„Její budoucnost bude po olympiádě na pořadu dne. Pro ni to bude dost zásadní do dalšího, ať už osobního nebo profesionálního života. Nemůžete vyloučit ani to, že bude končit,“ nechtěl si hrát na Sibylu.