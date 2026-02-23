Rodinná pouta jako tajemství úspěchu olympijské šampionky Maděrové: Randí se synem trenéra

Z obyčejné holky Zuzany Maděrové (22) ze »zdivočelé země« u Oldřichova v Hájích chova na Liberecku, nedaleko německo-polské hranice, se zrodila po zisku olympijského zlata nová národní hrdinka. Kdo všechno ale stojí v pozadí jejího senzačního úspěchu?
Hujerovi
„Do Livigna mě přijelo podpořit sedmnáct rodinných příslušníků. Jo, jo, jsme tak trochu Hujerovi,“ smála se s bimbající medailí na krku Zuzka při návratu do Čech. A přesně tahle více než pouze krví propojená parta nejbližších je klíčem jejího triumfu. „Mám skvělý vztah s oběma rodiči. S tátou i s mamkou,“ prozradila dříve, jakým životním oporám vděčí nejvíce. Kromě tatínka Jana, maminky Hany s nynějším přítelem si zásluhy na formování šampionky mohou připsat i o pět let starší ségra Anna, mladší brácha Antonín, bratranec Jakub nebo třeba trenér Evžen Mareš, jehož syn Matyáš je Zuzčiným partnerem. Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu • Pavel Mazáč / Sport
- Soutěživá Zuzana se chtěla ve všem vyrovnat svému vzoru – starší sestře Aničce. Jejich cesty se ale profesně trošku rozešly. Anna se věnuje správě sociálních sítí módních portálů a zároveň ráda dělá modelku svému partneru Radkovi, jenž je profesionálním fotografem. I přes své vytížení si na Zuzku dokáže najít čas. „Se ségrou vyhledáváme kulturní zážitky a kafíčka,“ vyzradila mladší z dam. Zuzčina ségra dělá modelku svému partnerovi. • Instagram
Sestra Anna: Kreativní modelka
- Nechtěl, aby jeho dcera byla profesionální sportovkyně, přesto projektant dopravních staveb Jan Maděra ustoupil a nechal Zuzce volnou ruku pro výběr profese.
Otec Jan: Hrdý projektant
„Upřímně to moc nechtěl, ale když viděl, jak jsem zapálená, podporoval mě,“ vysvětlila Blesku Maděrová. „Taťku jsem při práci u projektování silnic pozorovala. Nechal mě to dokonce vyzkoušet a bavilo mě to. Proto jsem pak šla na stavební školu do Liberce a rovnou pár projektů vytvořila. Do budoucna by to mohla být taky cesta,“ dodala. Zuzana Maděrová se zlatou medailí z paralelního obřího slalomu • Pavel Mazáč / Sport
- Na závody se zásadně nekouká. Nemůže. Maminka Hanka, která pracuje jako učitelka angličtiny, je totiž natolik nervózní, že by si nehty ohlodala. „Jsem emotivní. Všichni se diví, proč sem vůbec jezdím,“ dojala se po Zuzčině triumfu v Livignu do kamery ČT. Maminka Zuzky je učitelkou. • Instagram
Máma Hana: Nervózní paní učitelka
- Začínal po vzoru starší ségry sjíždět svahy na prkně. Jenže poznal, víc ho baví zdolávat vrcholy opačným směrem. I proto se z bratra Antonína stal vášnivý horolezec. „Prsty jako po návštěvě chirurgie, ale rozhodně to za to stálo,“ chlubil se, když jako pavoučí muž vyšplhal na francouzské skály v oblasti Fontainebleau. Zuzka se svým bráchou. • Instagram
Bratr Antonín: Skalní pavouk
Přítel Matyáš: Poznali se na tenise
On je klučina od ramp, kde jezdil na skejtu i na BMX. Ona zas profi snowboardistka, která si před dvěma lety díky operaci kyčle zamilovala pletení a háčkování. Zuzanu a jejího Matyáše ale spojil až tenis! „Zuzka se chtěla naučit hrát tenis a on jí s tím pomáhal. Takže ano, z pinkání na kurtu se postupně vyvinul vztah,“ prozradil Blesku trenér Evžen. S přítelkem Matyášem je dal dohromady tenis. • Instagram
- Šestnáctiletý bratranec Jakub si připisuje první závodní starty na snowboardu v paralelním obřím slalomu. „Uvidíme, co ze mě bude, ale asi snowboardista. Vypadá to jako nejlehčí cesta,“ líčí ambiciózní příbuzný. Jenže nebude to obyčejný sjezdař, chová velkou lásku k hudbě, konkrétně hře na kontrabas. Zuzčin bratranec jde v jejich stopách. • Instagram
Bratranec Jakub: Nástupce, nebo basista?
- Učil osmiletou Zuzku prvním obloučkům na prkně. Nikdy to s ní nevzdal a nakonec ji dovedl ke zlatu na olympiádě! Jak ale tahle nerozlučitelná spolupráce vznikla? „Její taťka je můj blízký kamarád a jednou za mnou přišel a říká: ‚Tady ji máš a nauč ji na prkně‘“ líčil její kouč. Zuzana se svým koučem. • ČTK/D. Taneček, V. Pancer
Trenér Evžen: Spolupráce díky otci