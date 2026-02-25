Olympijští medailisté a další české hvězdy pod pěti kruhy: Když jsme byly děti

Do rodinného alba jim přibývají snímky s cennými kovy a jinými trofejemi. Tváře českých olympioniků zná půlka národa. Ale jak vypadali, když byli ještě škol(k)ou povinní?
- »Bohyně« z Krkonoš už jako malá bývala nespoutaná. „Dětství jsem si užívala plnými doušky,“ vzpomínala u fotky s fajfkou reprezentantka, která na Hrách stříbrem zkompletovala medailovou sbírku. Bude i syn Kryštof (1), kterého má s hercem Markem Adamczykem (38), taky takový živel po mamce? Eva Adamczyková. • Koláž Blesk Sport
Eva Adamczyková (32): Plnými doušky...
- Sportovní geny zdědil po rodičích – máma Pavlína závodně plavala, táta Ondřej býval v Zábřehu na Moravě nadějný atlet. Když si šla celá rodina v pražských Běchovicích zabruslit, všimla si tehdy pětiletého Metůdka trenérka kolečkového rychlobruslení. Jílek z »in-linů« přezul na dlouhé nože a zatím v Miláně oslavil zlato a stříbro! Metoděj Jílek. • Koláž Blesk Sport
Metoděj Jílek (19): O kolečka víc
Zuzana Maděrová: Soutěživá odjakživa
Zlatá holka, která v paralelním obřím slalomu vystřídala na trůnu dvojnásobnou šampionku Ledeckou, vyrůstala na Liberecku. „Byla jsem soutěživá odjakživa. Když mi byly tři roky, chtěla jsem předběhnout osmiletou ségru. Být lepší na surfu. V čemkoliv!“ prozradila Maděrová. Zuzana Maděrová. • Koláž Blesk Sport
- Zimní královna je první, kdo startoval ve dvou různých disciplínách na třech olympiádách v řadě. A to si ještě mohla střihnout i hokej! Její děda Jan Klapáč (84) s národním mužstvem Československa získal stříbro v Grenoblu 1968 a bronz v Innsbrucku 1964. Ester Ledecká. • Koláž Blesk Sport
Ester Ledecká (30): Hokej v krvi
- Na horách v Česku se prý děti rodí s lyžemi na nohou. A taky »Makula« z Jablonce nad Nisou měla běžky snad už v kolébce. Pak hodila na záda fl intu a stala se biatlonovou hvězdou. Jen bohužel v olympijské Anterselvě opět bojuje s vlastním tělem i vachrlatou psychikou. Markéta Davidová. • Koláž Blesk Sport
Markéta Davidová (29): Lyže v kolébce
- Z dívky z Vysočiny s růžovými šatičkami s volánky vyrostla legenda rychlobruslení. Její olympijská bilance bere dech – pět zlatých medailí, dvě stříbra a dva bronzy! V Miláně se po boku životní lásky Nikoly Zdráhalové (29) emotivně loučí s kariérou. Martina Sáblíková. • Koláž Blesk Sport
Martina Sáblíková (38): Z princezny královnou
Tereza Voborníková (25): Srdíčko a morál
Když blonďatá holka z Hostinného v Podkrkonoší začala závodit, její rodiče Martina a Petr věřili, že jednou přiveze olympijskou medaili. A teď v Itálii se to povedlo! „Už jako malá to v sobě měla. Má v sobě srdíčko, morál a chuť vyhrávat. Přitom je to ale strašně citlivá holka,“ popsala pro denik.cz maminka bronzové biatlonistky Voborníkové.
Olympijští medailisté a další české hvězdy pod pěti kruhy: Když jsme byly děti
