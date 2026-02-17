Z olympijského snu do noční můry: Syn legendy po děsivém pádu skončil v bezvědomí!
Měl to být jeho velký den, místo toho přišel boj o život. Finský talent Elias Lajunen (18) během kvalifikace Big Airu nezvládl svůj trik a po těžkém dopadu zůstal bezvládně ležet.
Jméno Lajunen je ve Finsku pojem. Eliasův tatínek Samppa (46) je trojnásobný zlatý olympionik a jeho potomek má tak ten nejlepší vzor. Jenže tyhle olympijské hry mohly skončit obrovskou tragédií. Mladému Finovi se nepovedl manévr při kvalifikaci a po děsivém karambolu zůstal nehybně ležet na sněhu. V tu chvíli se zdálo, že je v bezvědomí.
K mladíkovi se okamžitě rozběhli záchranáři, kteří jej naložili na saně. Krátce poté také přišel pro diváky moment úlevy: Elias ukázal fanouškům palec nahoru na znamení, že vnímá.
Finský web Yle.fi později přinesl uklidňující zprávu. Ačkoliv se mladý reprezentant při pádu udeřil do hlavy, byl při vědomí a citlivost v končetinách zůstala zachována. Večer pak výbor dodal, že se Lajunenovi daří dobře a podrobná vyšetření neukázala žádné vážné zranění. Přesto zůstal přes noc v nemocnici na pozorování.