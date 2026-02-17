Sexy rychlobruslařka Leerdamová vydělala na OH balík: Trik se spodním prádlem
Nizozemská sportovkyně Jutta Leerdamová (27), která randí s boxerem Jakem Paulem (29), je také influencerkou. Od nizozemské reprezentace se distancuje nejen mediálně, ale i sponzory. A tak na olympiádě přišla s trikem, jak si přivydělat navzdory všem pravidlům.
Pozornost na sebe strhla hned při svém příletu na olympijské hry. Zatímco zbytek nizozemské výpravy se do Itálie plahočil hromadně, Leerdamová se po vzoru svého partnera Jakea Paula dopravila luxusním soukromým tryskáčem.
Nabubřele navíc odmítala veškeré žádosti o rozhovory. Jedinou výjimku udělala pro národní televizní stanici NOS, ale i toto interview skončilo naprostým fiaskem. Proti jejímu přístupu se ostře ohradili i ostatní reprezentanti. „Můžete tvrdit, že s pěti miliony sledujících na Instagramu už novináře nepotřebuje. Jenže ona má být vzorem. Pokud takhle začne fungovat velká sportovní ikona, ostatní ji budou brzy následovat. A kdo ví, co se stane, až s médii nebude mluvit vůbec nikdo,“ nešetřila kritikou legendární Ireen Wüstová.
Leerdamová se ale navzdory zlým jazykům uzavřela do své bubliny a soustředila se výhradně na výkon. Na pětisetmetrové trati si dojela pro stříbro a na kilometru nedala šanci žádné soupeřce. Tedy jedinou šanci dostal její osobní sponzor Nike. Šikovně mu dala prostor při své oslavě zlaté medaile. A to i přesto, že oficiálním partnerem nizozemské reprezentace je konkurenční značka Fila.
Během olympijských klání platí přísný zákaz jakékoliv neoficiální reklamy. Leerdamové se však i tak podařilo logo Nike propašovat do hlavních televizních záběrů. Stačilo k tomu málo. Po dojezdu si rafinovaně rozepnula kombinézu a ukázala světu spodní prádlo s tou správnou fajfkou. „Mám podezření, že od Nike dostává přes dvacet milionů korun,“ zhodnotila situaci pro nizozemský deník AD specialistka na sportovní marketing Frederique de Laatová.
Další peníze se navíc hrnou ze sociálních sítí. Podle zákulisních informací inkasuje Leerdamová jeden cent za každého sledujícího při zveřejnění sponzorovaného příspěvku. Jen na jejím vlastním profilu to dělá zhruba milion korun za příspěvek. A když takovou fotku přesdílí i její slavný přítel Jake Paul se svými téměř třiceti miliony fanoušky, rázem to dělá astronomické kapesné.