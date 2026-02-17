Šok pro rychlobruslaře a olympijského šampiona Jílka: Vymetou ho z vesnice?!
Na dlouhých nožích si vyjel zlatou i stříbrnou medaili. Nejen v olympijské vesnici je za hrdinu, všichni ho poznávají, chtějí se s ním zdravit. Jenže aby to pro Metoděje Jílka (19) nebylo naposledy…
Nejmladší český žimní šampion, který chce jít ve stopách legendy Martiny Sáblíkové (38), se totiž dozvěděl, že příště v žádné olympijské vesnici ani být nemusí!
Vážně se totiž hovoří o tom, že za čtyři roky, kdy se Hry budou konat ve francouzských Alpách, odsunou rychlobruslení až do Nizozemska – tedy přes tisíc kilometrů od olympijského ústředí v Nice! „Jsem z toho dost zklamaný. Vždyť bychom přišli o atmosféru, která je tu úžasná!“ podivil se pod pěti kruhy sám Jílek.
Jako svěťák
Problémem totiž je, že na francouzské riviéře ani severněji v horách žádný rychlobruslařský stadion nestojí. Jenže stejné je to i teď v Miláně, kde provizorní ovál vyrostl v obří hale místního výstaviště! „Máme tu nový led, podmínky jsou tak pro všechny stejné. Byla by hanba, aby se rychlobruslení přesunulo někam do Thialfu nebo na jiné místo, kde se už závodilo,“ přisadil si další čerstvý šampion Nor Eitrem.
„Ano, spali bychom na hotelech daleko od ostatních olympioniků, bylo by to vlastně jako běžný závod světového poháru,“ vadí Jílkovi. „Jsem proti takové myšlence. Vždyť se podívejte na nové sportovce, o co všechno by tímhle krokem přišli,“ ukázal český debutant i na sebe. Vezmou si jeho hlasy v Mezinárodním olympijském výboru k srdci?