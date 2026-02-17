Syn emigrantů Novak bude na Hrách poprvé reprezentovat Česko: Rodiče utekli z cirkusu!
Narodil se v USA, takže mu říkají Nicholas, je ale synem československých emigrantů, a tak má příjmení Novak. Seznamte se – freestylista Nicholas Novak (29).
Má rád holky, kluky, svobodu a akrobacii, v níž bude našinec reprezentovat na OH. Jeho předchůdce, olympijský šampion a nynější mentor Aleš Valenta (53), vypiloval skok zvaný Ledový dech. Z Novaka se zase leckomu tají dech, když se podívá prostřednictvím sociálních sítí na jeho sexy snímky. Jen na TikToku ho sleduje přes milion sledujících. Pro jeho humor i otevřenost. Přiznal tady, že patří do LGBT+ komunity.
Svobodně uvažující je taky proto, že rodiče, někdejší reprezentanti ve skocích na trampolíně, v roce 1985 z komunistického Československa emigrovali. „Nechtěli, aby byl nejstarší brácha Lukáš vychovávaný v socialismu,“ řekl Nick.
Poprvé za Česko
Maminka Jarka a táta Jaroslav se kvůli tomu nechali angažovat v cirkusu. Po jednom z představení v Portugalsku vzali v roce 1985 nohy na ramena. Azyl nakonec našli v USA. „Když začali žít svobodný život, byli jen táta, máma, Lukáš, 300 dolarů a auto,“ dodal Novak, jenž má ještě jednoho staršího bratra – Thomase.
Dnes má jeho tatínek a trenér za oceánem vlastní tělocvičnu. A nemůže se dočkat, až s celou rodinou bude nejmladšímu potomkovi držet pěsti, aby proskotačil zrádnou kvalifikací. Poprvé jako reprezentant Česka!
|Akrobatický skokan Aleš Valenta vyhrál olympijské hry v roce 2002 v Salt Lake City.