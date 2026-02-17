Transgender střelec na hokejovém zápase zabíjel diváky: Mrazivá slova dcery
Amerika se vzpamatovává z pořádného šoku. Hokejový zápas středoškoláků se zvrtl v noční můru poté, co halou zazněla střelba. Na jejím konci jsou tři mrtví a tři zranění, kteří bojují o život v nemocnici. Útočníkem měl být otec rodiny, který pálil na svou manželku a jejich děti...
Strůjcem celé tragédie je podle zahraničních médií Robert Dorgan (†56), který byl biologickým mužem, ale identifikoval se jako žena se jménem Roberta Esposito. Střelba se odehrála na stadionu Dennise M. Lynche v Pawtucketu a vypuknout měla za jednou ze střídaček.
„Nejdřív jsem myslel, že jsou to nějaké balónky,“ popsal jeden z hráčů ve vyjádření médiím první momenty poté, co zazněly výstřely. Videozáznam z místa odhaluje, že nejprve se lidé snažili přikrčit k zemi a krýt se, záhy začali hokejisté prchat přes led zpátky do šaten a lidé se pokoušeli utéct. Vrah podle všeho pálil na své rodinné příslušníky a byl otcem jednoho ze studentů, kteří se hokejového zápasu účastnili.
Američtí novináři zachytili u policejní stanice v Pawtucketu ženu, která nechtěla prozradit své jméno, ale prozradila, že za neštěstím stojí její rodič. „Střelcem byl můj otec,“ pověděla pro NewsCenter 5. „Zastřelil členy mé rodiny a teď je mrtvý,“ dodala s tím, že její otec byl chorý.
Výsledkem střelby jsou tři mrtví, včetně samotného útočníka, který obrátil zbraň i proti sobě, a další tři lidé skončili v kritickém stavu v nemocnici...