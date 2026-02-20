Neuvěřitelný příběh rychlobruslaře Jansena: Zlatý zázrak pro zemřelou sestru
SERIÁL OLYMPIJSKÉ PŘÍBĚHY - Měl být králem olympiády, místo toho prožil v přímém přenosu tu nejhorší myslitelnou noční můru. Americký rychlobruslař Dan Jansen (60) stál v roce 1988 na startu s vědomím, že krátce předtím jeho milovaná sestra právě prohrála boj o život. A on se nemohl ani rozloučit...
Psal se rok 1988 a v kanadském Calgary se konaly zimní olympijské hry. Rychlobruslař Dan Jansen zažíval absolutní vrchol a většina lidí od něj čekala útok na zlatou medaili. Jenže kromě olympiády musel Američan myslet také na další věc. Jeho sestra Jane sváděla boj s rakovinou...
V osudné ráno, jen pár hodin před Danovým životním závodem na 500 metrů, mu zazvonil telefon. Jansen tou dobou ví, že je zle. Jane už nedokáže mluvit, jen poslouchá. Zdrcený rychlobruslař jí do sluchátka šeptá zoufalý slib: „Dneska pro tebe vyhraju!“ Krátce nato Jane navždy zavřela oči.
Srdce mu krvácelo, ale pro svou sestru na led nastoupil. Emoční vypětí a obrovský smutek si však vybraly krutou daň. Hned v první zatáčce přišel drsný pád. Reparát mohl přijít o čtyři dny později. Jenže scénář byl jako přes kopírák... Další pád a konec nadějí.
Z rodící se legendy se rázem stal tragický hrdina. A prokletí pokračovalo. Na další olympiádě v roce 1992 ho tíha očekávání znovu srazila do kolen. Žádná medaile, jen další zklamání a nálepka sportovce, který se psychicky hroutí, když o něco jde.
Rok 1994 přinesl ZOH v Lillehammer a zároveň úplně poslední šanci před koncem kariéry, jak splnit slib, který dal umírající sestře. Když ale pokazil i svůj parádní závod na 500 metrů, zdálo se, že je definitivní konec. Zbývala mu už jen kilometrová trať, kde se s ním na medaili vůbec nepočítalo.
Ale stal se zázrak! Dan do toho dal naprosto všechno, rozerval led a dojel si pro absolutní triumf. Získal vysněné zlato a navrch přidal neskutečný světový rekord. Když pak kroužil po stadionu vítězné čestné kolečko s tváří zalitou slzami, podíval se do nebe a v náručí pevně svíral svou malou dcerku. Holčičku pojmenoval Jane, právě po ženě, která pro něj tolik znamenala a jeho olympijského úspěchu se nedožila...