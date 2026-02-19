Nová láska! Flamedra Fenina zasáhla další uniformovaná žena: Od policajtky k sestřičce!
Rošťák a absolvent protialkoholní »odmašťovny«, která nezabrala, je asi pořád dobrá partie. Flamendr Martin Fenin (38) má novou lásku a zase v uniformě.
Beáta, s níž má dceru Miu (4), se živí jako policistka. Když je soud v červenci 2024 během 15 minut rozvedl, její advokát prohlásil: „Důvodem je vzájemné odcizení plus je tam samozřejmě problém s alkoholem a s drogami.“ Jasně, že nemluvil o své klientce…
To bude jízda…
„Jsem připravený na nový vztah,“ poslal loni v létě kdysi obří fotbalový talent Fenin vzkaz ženskému pokolení. Čekal do zimy a dočkal se. Pochlubil se valentýnskými obrázky s rajcovní blondýnkou Michaelou. Nosí stejnokroj zdravotní sestřičky Oblastní nemocnice Kolín, dostala růži a šli spolu bruslit. Jo, tohle bude jízda…