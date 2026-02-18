Sáblíková na Hrách už jen jako fanynka: S Nikolou na hokeji a »bombový« Pasta
S olympijskými kruhy se Martina Sáblíková (38) rozloučila závodem na 5000 metrů. Páteční patnáctistovku po boku své lásky Nikoly Zdráhalové (29) kvůli chatrnému zdraví odpískala.
„Nemá cenu se tam jít zase trápit. Moje dýchání stále není ideální,“ vysvětlila Martina, která zvažuje, že se v pátek vydá k oválu alespoň koučovat svou partnerku Niky. „Člověk má strach, aby tam neudělal nějaké faux pas.“ Pokud zůstane na tribuně, rozhodně bude tou největší fanynkou!
Přeje ale i českým hokejistům, zvlášť Pastrňákovi, s nímž se potkala v olympijské vesnici. „Úžasný hokejista, a ještě bombovější člověk s mega charakterem,“ rozplývala se sedminásobná medailistka z OH. Pak také celému týmu vyrazila s Nikolou fandit na osmifinálový zápas s Dánskem.