Po Malininovi další šok: Kolaps americké krasobruslařské favoritky!
Její krajan Ilia Malinin (21) před pár dny uchvátil i legendárního Djokoviče poté, co skočil dříve zakázané salto. Pak ale přišla volná jízda, která mladému Američanovi přinesla hororový výsledek. A v úterý byl svědkem podobného zhroucení u krasobruslařky Amber Glennové (26).
Amber patřila mezi favoritky ženského krátkého programu. Show, kterou předvedla v rytmu Madoniny písně Like a prayer ji ale nevyšla. A evidentně ani videopozdrav od slavné zpěvačky jí štěstí nepřinesl.
Začátek přitom vypadal slibně. Glennová vystřihla ukázkový trojitý axel, jenže pak přišel nepochopitelný zkrat – místo trojitého rittbergera skočila jen dvojitý. Vzhledem k tomu, že pravidla pro krátký program striktně vyžadují trojitý sólo skok, nedostala za něj ani bod. V nabité konkurenci, kde se chyby neodpouštějí, se propadla až na 13. místo.
Amber po jízdě neskrývala slzy. Pro krasobruslařku, která si v minulosti prošla peklem v podobě depresí, úzkostí a poruch příjmu potravy, mohl být úspěch na olympiádě důležitým milníkem. Medailový sen se jí teď ale rozplývá před očima.
Po krátkém programu drží vedení Japonka Ami Nakaiová před svou krajankou Kaori Sakamotoovou. Čest USA momentálně zachraňuje pouze Alysa Liu, která se drží na průběžném třetím místě. Samotné Amber Glennové teď nezbývá než zatnout zuby a pokusit se o zázrak ve volné jízdě...