Nejtěžší dny Vonnové v životě: V nemocnici ji zasáhla další krutá rána
Lyžařka Lindsey Vonnová prožívá své nejtemnější dny. Po převozu z Itálie do USA dál lékaři svádí boj o její nohu. Dnes bude zavírat oči při anestezii před další operací. Na mysli bude mít ale jen jedinou bytost, o kterou přišla přesně v době, kdy na olympiádě spadla a celý svět ztichl.
Fyzická bolest Vonnové z devastačního zranění nohy je však ničím ve srovnání s černočernou prázdnotou. V den, kdy se na italském svahu rozplynul její sportovní sen, ztratila i to nejcennější, co jí dělalo společnost v dobách největšího osamění a bolesti – svého milovaného třináctiletého psa Lea.
„Tohle bylo několik neuvěřitelně těžkých dní. Pravděpodobně nejtěžších v životě. Stále jsem se nesmířila s tím, že je pryč," svěřila se Lindsey ve zdrcujícím vyznání na svém profilu. Její čtyřnohý parťák, který před rokem a půl porazil lymfom, nově bojoval s rakovinou plic a nakonec mu selhávalo srdíčko.
Jeho odchod přišel v tu nejkrutější možnou chvíli. „V den, kdy jsem spadla, tak padl i Leo. Měl bolesti a jeho tělo už nedokázalo držet krok s jeho silnou myslí," popsala chvíle naprosté bezmoci. Byli spolu nerozluční od jejího druhého zranění křížového vazu. „Hřál mě na pohovce, když jsem sledovala olympiádu v Soči. Zvedal mě nahoru, když jsem byla dole. Ležel vedle mě a mazlil se se mnou, vždy jsem se cítila bezpečně a milována. Tolik jsme toho spolu za 13 let prožili," popisovala společná léta věrná pejskařka.
Rozloučit se s ním musela na dálku hned den po své hrozivé havárii, neschopná pohybu, přímo z nemocničního lůžka v Itálii. Emocionální rány se budou hojit mnohem déle než ty fyzické, pokud to vůbec někdy půjde. S Vonnovou se osud nemazlí. V posledních letech oplakala rozvod, ztroskotané vztahy, ale hlavně ztráty svých blízkých.
„Ještě chvíli potrvá, než ty věci emočně zpracuju, ale vím, že bude vždy se mnou. Vím, že je tam nahoře s Lucy a Bearem a mojí mámou a prarodiči a tolika lidmi, které jsem za posledních pár let ztratila. Utěšuje mě jen vědomí, že už nemá bolesti," doplnila tragický výčet osobních ztrát. „Dnes jdu na další operaci. Budu na něj myslet, až zavřu oči. Budu tě navždy milovat, můj velký chlapečku," rozloučila se s čtyřnohým parťákem, který s ní prožil rozchody s Tigerem Woodsem i P.K. Subbanem.