Pátek 13. na Hrách v Naganu: Lyžař Maier přežil vlastní smrt. A vyhrál zlato!
SERIÁL OLYMPIJSKÉ PŘÍBĚHY - Olympiádu v Naganu má většina českých sportovních fanoušků spjatou s hokejovým úspěchem Čechů, kteří se vrátili z Japonska jako vítězové. Jenže ne všechny příběhy byly takhle veselé. Například ten, který v dějišti Her zažil rakouský lyžař Hermann Maier, se na první pohled zdál naopak jako naprostý horor...
Únorový pátek 13. v roce 1998 se zdál být pro Hermanna Maiera dnem absolutní zkázy. V japonském Naganu se rakouský favorit řítil sjezdovkou rychlostí 110 km/h, když ho poryv větru katapultoval do vzduchu. Následoval děsivý, nekonečný let, po kterém Maier prorazil dvě ochranné sítě a skončil v hlubokém sněhu. Svět zatajil dech, ale „Herminator“ se jen oklepal a s bolestivou grimasou vstal.
Leckoho mohlo napadnout, že tohle je konec jeho působení na olympiádě v Japonsku. Vždyť on sám se během hrůzostrašného letu viděl v rakvi... Měl zraněné koleno a pohmožděné rameno, ale nemocnici odmítl. O tři dny později ovšem šokoval soupeře a celý svět. V Super-G se totiž postavil na start a vyjel si pro olympijské zlato. Krátce poté zakončil týden druhým zlatem v obřím slalomu.
Pokud bychom mezi olympijskými příběhy hledali nějaký, který může být synonymem pojmu »jít za hranu svých možností«, pak bychom nepochybně ten Hermannův našli mezi prvními...