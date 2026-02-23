Pátek 13. na Hrách v Naganu: Lyžař Maier přežil vlastní smrt. A vyhrál zlato!

Autor: sm
Hermann Maier svým děsivým pádem vylekal sportovní svět. Kdo čekal, že po karambolu bude jeho olympijská účast u konce, ten o pár dní později valil oči.

SERIÁL OLYMPIJSKÉ PŘÍBĚHY - Olympiádu v Naganu má většina českých sportovních fanoušků spjatou s hokejovým úspěchem Čechů, kteří se vrátili z Japonska jako vítězové. Jenže ne všechny příběhy byly takhle veselé. Například ten, který v dějišti Her zažil rakouský lyžař Hermann Maier, se na první pohled zdál naopak jako naprostý horor...

Únorový pátek 13. v roce 1998 se zdál být pro Hermanna Maiera dnem absolutní zkázy. V japonském Naganu se rakouský favorit řítil sjezdovkou rychlostí 110 km/h, když ho poryv větru katapultoval do vzduchu. Následoval děsivý, nekonečný let, po kterém Maier prorazil dvě ochranné sítě a skončil v hlubokém sněhu. Svět zatajil dech, ale „Herminator“ se jen oklepal a s bolestivou grimasou vstal.

Leckoho mohlo napadnout, že tohle je konec jeho působení na olympiádě v Japonsku. Vždyť on sám se během hrůzostrašného letu viděl v rakvi... Měl zraněné koleno a pohmožděné rameno, ale nemocnici odmítl. O tři dny později ovšem šokoval soupeře a celý svět. V Super-G se totiž postavil na start a vyjel si pro olympijské zlato. Krátce poté zakončil týden druhým zlatem v obřím slalomu.

Pokud bychom mezi olympijskými příběhy hledali nějaký, který může být synonymem pojmu »jít za hranu svých možností«, pak bychom nepochybně ten Hermannův našli mezi prvními...

Hermann Maier po šíleném pádu ani nezamířil do nemocnice. Za pár dní se na startu objevil znovu a vyzávodil si mediali!
