Jílek počítá šance před patnáctistovkou: Závislák na medailích!

Autor: vba
Na pětitisícovce bral rychlobruslař Metoděj Jílek (19) stříbro a div neskončil v depresích. O pár dní poté se zlata dočkal na trati 10 km. A co ho čeká dnes (16:30, ČT sport) v nejdelším sprintu na patnáct set metrů?

»Mety« samozřejmě doufá v další placku, kterých se nemůže nabažit, byť to není jeho nejoblíbenější distance.

„Šance jsou o dost menší, ale určitě tady mohu získat více než dvě medaile. Budu bojovat a nevzdám to,“ slíbil českým fanouškům, že se do medaile zakousne potřetí. A kdyby to náhodou nevyšlo, hattrick bude moci zkompletovat v sobotu v závodu s hromadným startem!

Metoděj Jílek. Kometa českého sportu. Přidá další olympijskou medaili?
