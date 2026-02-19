Jílek počítá šance před patnáctistovkou: Závislák na medailích!
Na pětitisícovce bral rychlobruslař Metoděj Jílek (19) stříbro a div neskončil v depresích. O pár dní poté se zlata dočkal na trati 10 km. A co ho čeká dnes (16:30, ČT sport) v nejdelším sprintu na patnáct set metrů?
»Mety« samozřejmě doufá v další placku, kterých se nemůže nabažit, byť to není jeho nejoblíbenější distance.
„Šance jsou o dost menší, ale určitě tady mohu získat více než dvě medaile. Budu bojovat a nevzdám to,“ slíbil českým fanouškům, že se do medaile zakousne potřetí. A kdyby to náhodou nevyšlo, hattrick bude moci zkompletovat v sobotu v závodu s hromadným startem!
Témata: rychlobruslení, blesksport, ZOH 2026, ČT sport, Metoděj Jílek