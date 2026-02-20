Martina se rozloučí jako trenérka své lásky: Spolu pro medaili?
PŘÍMO Z MILÁNA – Slzy už ukáply a loučení s tribunami proběhlo, Martina Sáblíková se ale na olympijské trati ještě ukáže. Respektive vedle ní, má totiž koučovat svou životní partnerku Nikolu Zdráhalovou (29) v závodě na 1500 metrů (16:30, ČT sport).
Martina bude pravou rukou trenéra Petra Nováka, tedy muže, který byl u jejích největších úspěchů.
„Jsem poctěna, ale je to zodpovědnost, protože je to olympiáda a nejsou to závody v Inzellu, kde když si s prominutím sednu na střídačce na prdel, tak se nic nestane,“ hlásala Sáblíková s respektem. A Nikola si věří, vždyť na této distanci dojela na letošním mistrovství Evropy druhá!
Témata: blesksport, ZOH 2026, Olympijské hry, Milán, láska, ČT sport, Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, Petr Novák, Inzell