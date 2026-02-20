Šílený příběh šampionky Liuové: Konec v šestnácti, špionážní aféra a velký návrat

Byla zázračným dítětem, které zlomila krutá šikana a drsná izolace. V pouhých šestnácti Alysa Liuová (20) s krasobruslením sekla. Teď je hvězdou, která zachraňuje americkou čest na olympijských hrách. Její příběh je už teď ohromující.
Brzký konec
Brusle obula Alysa Liuová již v pěti letech. Stala se nejmladší americkou šampionkou v historii a fenomenální krasobruslařkou, od které se čekalo, že zlomí dominanci Rusek. Po olympiádě v Pekingu v roce 2022, když jí bylo pouhých 16 let, ale svět šokovala zprávou, že s krasobruslením končí.
„Musela jsem vyzkoušet spoustu jiných věcí a v té době jsem si myslela, že jediný způsob, jak to udělat, je odejít, protože jsem se opravdu cítila uvězněná a zaseknutá,“ vysvětlovala tehdy. Alysa byla ve skutečnosti běžnou puberťačkou, která si uvědomovala, o co přichází. Chtěla zažít obyčejný středoškolský život, protože do té doby byla vzdělávána pouze doma.
Izolace
„Žila jsem v olympijském tréninkovém centru v Coloradu, na ubytovně sama. Jedla jsem jejich jídlo. Šla jsem na kluziště, bruslila, snědla tam oběd, zase bruslila. Vrátila jsem se na ubytovnu. Nikam jsem nechodila. Nic jsem neviděla. Prostě jsem tam jen byla. A tak jsem si řekla: 'Krasobruslení za to nestojí. Tohle za to nestojí,“ popisovala drsně a sekla se sportem, v kterém jí byla věštěna zářivá budoucnost.
Vedle tlaků od trenérů, ale čelila i narážkám fanoušků na svou postavu a váhu. Na internetu jako mladá dospívající dívka byla terčem nevybíravé kritiky.
Útok špionů
Podíl na šokujícím odchodu Liuové z krasobruslařského světa měla zřejmě i děsivá aféra před olympiádou v Pekingu, kdy se Alysa stala terčem čínské špionážní operace. Její tatínek Arthur se totiž v roce 1989 účastnil protestů na náměstí Nebeského klidu, kvůli čemuž byl nucen utéct do Ameriky, kde se stal kritikem čínského režimu. Číňanům se tak pochopitelně velmi nehodilo, aby dcera aktivisty na »jejich« olympiádě zvítězila a Arthurův příběh znovu ožil. Obavy jistě měli i z jeho případných politických prohlášení. Proto začali Liuovy sledovat. Vydávali se mimo jiné za olympijské úředníky a snažili se z nich vylákat kopie jejich pasů. FBI ale akci včas odhalila a Alyse poskytla ochranu. Olympiáda pak pro ni ale stejně skončila daleko za očekáváním - až sedmým místem.
Velký návrat
Dva roky se Alysa držela mimo krasobruslařské soutěže. Ukázalo se ale, že odstřihnout se od ledu nebylo tak snadné. Sama nedávno přiznala, že se na kluziště potají vracela. Neřekla o tom ani přátelům, ani rodině. Chtěla jen svou „rychlou dávku dopaminu“.
Nakonec ohlásila velký come back. Ale tentokrát dala na první místo vlastní pravidla. Sama si vybírá hudbu, podílí se na designu šatů a nenechá si do ničeho mluvit.
Konečně zlato
Naposledy ve čtvrtek dohnala Alysa světovou šampionku Kaori Sakamotovou k slzám. Japonka dominovala světovým soutěžím v letech v 2022, 2023 i 2024. Jen loni byla druhá za Liuovou na MS. V nejdůležitějším představení ji Liuová znovu obrala o zlato.
Hvězdná Sakamotová se totiž rozhodla v pětadvaceti letech po této sezóně ukončit kariéru. Zatímco v Pekingu slavila bronz, italské stříbro oplakala v zákulisí. „Tehdy mi můj bronz přišel jako zázrak. Skutečnost, že teď jsem frustrovaná ze stříbrné medaile, ukazuje, jak jsem vyrostla,“ vzlykala Japonka po konci soutěže v Miláně.
A Alysa? Ta zachránila americkou čest krasobruslení. Vítězové týmové soutěže získali jen díky ní individuální zlato. Její kolega Ilja Malinin katastrofálně selhal. „Asi je to o tom dělat věci, o kterých vám lidé říkají, že byste je neměli dělat. Dělám toho teď hodně,“ směje se olympijská šampionka Liuová a ukazuje světu i svůj nový rebelský piercing v podobě uzdičky pod horním rtem.
