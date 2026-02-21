Český medailonosič Jílek a jeho další velká šance: Ještě jedno zlato!
PŘÍMO Z ITÁLIE – Možná jste takový závod nikdy neviděli, ale v sobotu odpoledne stojí za to se podívat! Tlačenice hromadného závodu rychlobruslařů ve více než padesátikilometrové rychlosti nabízí šanci české kometě Metoději Jílkovi (19)!
Už má zlato i stříbro, zařídil polovinu české medailové bilance na OH. Příchod rychlého Metoděje na olympijský led se zařadil do učebnic sportovního dějepisu, ale ještě není konec. Jílek má v sobotu další pokus o vytunění svého megaúspěchu, závod s hromadným startem (15:00 semifinále, 16:40 snad i finále, ČT sport). „Mám šanci na medaili ale taky můžu být patnáctý. Záleží, jak se závod bude odvíjet a jaká udělám rozhodnutí,“ řekl Jílek ke svým šancím.
Každopádně před necelým měsícem v této disciplíně ovládl Světový pohár v Inzellu! Dvakrát 6,4 km Specifikem olympijského závodu je, že rychlobruslaři musí absolvovat i semifinálovou jízdu. A to by Jílkovi, zlatému z 10kilometrové trati, mělo svědčit – v rozmezí necelých dvou hodin čeká úspěšné borce dvakrát 6,4 kilometru.
„Jsem na to zvyklý z kolečkových závodů. Ti, kteří jsou spíš sprintově založení, to budou mít horší. Jsem vytrvalec, myslím, že mi to bude vyhovovat. Pokud se tedy dostanu ze semifinále…“ pravil s úsměvem Jílek, který je pětinásobným juniorským mistrem světa v in-line bruslení. Při finále bude dráha využita na maximum (16 závodníků je strop), výjimkou nejsou pády, jelikož se bruslaři pohybují těsně vedle sebe v rychlosti přes 50 km/h. Metoději, jen žádnou havárii!
Medaile podle pořadí v cíli, ale... Jezdí se o body
- 24 závodníků pojede dvě semifi - nále po 12 (8 postupuje), následuje fi nále (16 účastníků).
- Závod je dlouhý 6,4 kilometru (16 kol) a všichni smějí využít celou šířku dráhy.
- Bruslaři starují v jeden moment, první kolo je »zahřívací « v klidném tempu, pak startuje ostrý závod.
- O vítězi rozhodují body, přičemž první tři jich v cíli dostávají 60, 40 a 20
- Za »vložené sprinty« ve 4., 8. a 12. kole berou první tři vždy 3, 2 a 1 bod, lze tedy získat až 9 bodů, které můžou hrát velkou roli hlavně v boji o postup ze semifi nále.
- O medailových místech rozhodne vždy pořadí v cíli, protože i třetí bere 20 bodů a porazí případného vítěze všech předchozích »vložek«.
- Závodníci mají povinně chrániče kolen i holení, také rukavice a helmy.
- Je možná jakákoliv spolupráce, typicky třeba střídání na čele v úniku, bez ohledu na národnost.