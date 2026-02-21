Jílek znovu v akci! Jak se jezdí hromadný závod? Pravidla a jeho šance
PŘÍMO Z ITÁLIE – Možná jste takový závod nikdy neviděli, ale v sobotu odpoledne stojí za to se podívat! Tlačenice hromadného závodu rychlobruslařů ve více než padesátikilometrové rychlosti nabízí šanci české kometě Metoději Jílkovi (19)! Ten bez problémů postoupil do finále závodu, které odstartuje v 16:40.
Už má zlato i stříbro, zařídil polovinu české medailové bilance na OH. Příchod rychlého Metoděje na olympijský led se zařadil do učebnic sportovního dějepisu, ale ještě není konec. Jílek má v sobotu další pokus o vytunění svého megaúspěchu, závod s hromadným startem. „Mám šanci na medaili ale taky můžu být patnáctý. Záleží, jak se závod bude odvíjet a jaká udělám rozhodnutí,“ řekl Jílek ke svým šancím.
Každopádně před necelým měsícem v této disciplíně ovládl Světový pohár v Inzellu! Dvakrát 6,4 km Specifikem olympijského závodu je, že rychlobruslaři musí absolvovat i semifinálovou jízdu. A to by Jílkovi, zlatému z 10kilometrové trati, mělo svědčit – v rozmezí necelých dvou hodin čeká úspěšné borce dvakrát 6,4 kilometru.
„Jsem na to zvyklý z kolečkových závodů. Ti, kteří jsou spíš sprintově založení, to budou mít horší. Jsem vytrvalec, myslím, že mi to bude vyhovovat,“ pravil s úsměvem Jílek, který je pětinásobným juniorským mistrem světa v in-line bruslení.
Při finále, do kterého Jílek s přehledem postoupil, bude dráha využita na maximum (16 závodníků je strop), výjimkou nejsou pády, jelikož se bruslaři pohybují těsně vedle sebe v rychlosti přes 50 km/h. Metoději, jen žádnou havárii!
Medaile podle pořadí v cíli, ale... Jezdí se o body
- 24 závodníků pojede dvě semifinále po 12 (8 postupuje), následuje finále (16 účastníků).
- Závod je dlouhý 6,4 kilometru (16 kol) a všichni smějí využít celou šířku dráhy.
- Bruslaři starují v jeden moment, první kolo je »zahřívací « v klidném tempu, pak startuje ostrý závod.
- O vítězi rozhodují body, přičemž první tři jich v cíli dostávají 60, 40 a 20
- Za »vložené sprinty« ve 4., 8. a 12. kole berou první tři vždy 3, 2 a 1 bod, lze tedy získat až 9 bodů, které můžou hrát velkou roli hlavně v boji o postup ze semifinále.
- O medailových místech rozhodne vždy pořadí v cíli, protože i třetí bere 20 bodů a porazí případného vítěze všech předchozích »vložek«.
- Závodníci mají povinně chrániče kolen i holení, také rukavice a helmy.
- Je možná jakákoliv spolupráce, typicky třeba střídání na čele v úniku, bez ohledu na národnost.