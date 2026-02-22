Uplakaná Voborníková v cíli mluvila o rodinném trápení: Životní strach bronzové Terezy!
Rodiče v Hostinném tentokrát brečeli štěstím. Ale není to tak dávno, kdy v rodině bronzové biatlonistky Terezy Voborníkové (25) kvůli nehostinným dnům všichni plakali strachy!
„Neprocházeli jsme si úplně šťastným obdobím, tak doufám, že to bude taková vzpruha pro nás všechny,“ řekla Terka, které po závodě s hromadným startem tekly slzy štěstí.
Co tím myslela? Byly to události z června roku 2024? Policie vyhlásila pátrání po tehdy 13leté sestře Voborníkové. Dívku se i za pomoci fanoušků podařilo najít. „Máme ji!“ děkovala biatlonistka. Ale po měsíci se pohřešovala – opět se šťastným koncem – znovu.
Tak snad rodinné »zlato« Terčin olympijský bronz »přiková« v bezpečí domova!