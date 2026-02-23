Když se pod pěti kruhy potká krása s vítězstvím: Zlaté sexy holky

Autor: vba
  • Olympijské šampionky jsou velké krasavice!

    Také na olympiádě v Itálii fanoušci obdivovali ženské pokolení. A je to krásný pohled, když dekolt sportovkyň s ladnými křivkami ozdobí zlatá olympijská medaile. Tady se seznamte se sedmičkou zlatých sexy holek ze ZOH 2026!

  • Mikaela Shiffrinová (30), alpské lyžování

    Americká hvězda vládla ve slalomu s náskokem 1,5 sekundy a po osmi letech se znovu laská už se třetím olympijským zlatem. Sluší jim to spolu! Americká lyžařka Mikaela ShiffrinováAmerická lyžařka Mikaela Shiffrinová • Instagram

  • Zuzana Maděrová (22), snowboard

    Česká závodnice na trůnu paralelního obřího slalomu nečekaně vystřídala Ledeckou. Šampionka by si klidně mohla nasadit i korunku krásy! Olympijská šampionka Zuzana Maděrová.Olympijská šampionka Zuzana Maděrová. • Instagram

  • Federica Brignoneová (35), alpské lyžování

    Pro domácí Italy je hrdinkou. »Tomba« v sukni! S tygrem na přilbě si dojela pro triumf v super-G i v obřím slalomu. Federica Brignoneová.Federica Brignoneová. • Instagram

  • Alysa Liuová (20), krasobruslení

    Američanka by klidně mohla hrát v bondovce! Ocitla se pod nátlakem čínských tajných služeb, s krasobruslením skončila, aby v Miláně brala zlato. Alysa Liuová.Alysa Liuová. • Profimedia

  • Jutta Leerdamová (27), rychlobruslení

    »Miss Her« z Nizozemska na sebe strhává pozornost na ledě – díky odhalení podprsenky může inkasovat až 20 milionů korun – i mimo něj: Jejím snoubencem je youtuber a boxer Jake Paul (29). Jutta Leerdamová.Jutta Leerdamová. • Instagram

  • Isabella Wranaaová (28), curling

    Isabella je bella! Švédská kráska ve dvojici s bratrem Rasmusem získala posledním hodem zlato, čímž způsobila doma curlingovou horečku. Isabella Wranaaová.Isabella Wranaaová. • Instagram

  • Marianne Fattonová (30), skialpinismus

    První olympijskou vítězkou v nové disciplíně se stala holka s českou krví. Matka švýcarské reprezentantky Anna Janoušková (60) startovala na ZOH 1992 v Albertville za rodnou zemi. A jak známo: České ženy jsou ty nejhezčí pod sluncem! Marianne Fattonová.Marianne Fattonová. • Profimedia

  • Jutta Leerdamová.
    Jutta Leerdamová.

Témata:  blesksportMikaela ShiffrinováFederica BrignoneováJutta LeerdamZuzana MaděrováZOH 2026Jutta Leerdamováalysa liuováisabella wranaaovámarianne fattonováOlympijské hryItálieNizozemskozlatá medaileMilánsexkrásaJake PaulZimní olympijské hry 2026Anna Janoušková

Související články

Články odjinud