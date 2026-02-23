Když se pod pěti kruhy potká krása s vítězstvím: Zlaté sexy holky

Také na olympiádě v Itálii fanoušci obdivovali ženské pokolení. A je to krásný pohled, když dekolt sportovkyň s ladnými křivkami ozdobí zlatá olympijská medaile. Tady se seznamte se sedmičkou zlatých sexy holek ze ZOH 2026!
- Americká hvězda vládla ve slalomu s náskokem 1,5 sekundy a po osmi letech se znovu laská už se třetím olympijským zlatem. Sluší jim to spolu! Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová • Instagram
Mikaela Shiffrinová (30), alpské lyžování
- Česká závodnice na trůnu paralelního obřího slalomu nečekaně vystřídala Ledeckou. Šampionka by si klidně mohla nasadit i korunku krásy! Olympijská šampionka Zuzana Maděrová. • Instagram
Zuzana Maděrová (22), snowboard
- Pro domácí Italy je hrdinkou. »Tomba« v sukni! S tygrem na přilbě si dojela pro triumf v super-G i v obřím slalomu. Federica Brignoneová. • Instagram
Federica Brignoneová (35), alpské lyžování
- Američanka by klidně mohla hrát v bondovce! Ocitla se pod nátlakem čínských tajných služeb, s krasobruslením skončila, aby v Miláně brala zlato. Alysa Liuová. • Profimedia
Alysa Liuová (20), krasobruslení
- »Miss Her« z Nizozemska na sebe strhává pozornost na ledě – díky odhalení podprsenky může inkasovat až 20 milionů korun – i mimo něj: Jejím snoubencem je youtuber a boxer Jake Paul (29). Jutta Leerdamová. • Instagram
Jutta Leerdamová (27), rychlobruslení
- Isabella je bella! Švédská kráska ve dvojici s bratrem Rasmusem získala posledním hodem zlato, čímž způsobila doma curlingovou horečku. Isabella Wranaaová. • Instagram
Isabella Wranaaová (28), curling
- První olympijskou vítězkou v nové disciplíně se stala holka s českou krví. Matka švýcarské reprezentantky Anna Janoušková (60) startovala na ZOH 1992 v Albertville za rodnou zemi. A jak známo: České ženy jsou ty nejhezčí pod sluncem! Marianne Fattonová. • Profimedia
Marianne Fattonová (30), skialpinismus
