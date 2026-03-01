Rychlobruslařská šampiona hala pro Jílka? Postavte ji... Ať nezdrhne k Němcům!
Vyjel pro Českou republiku olympijské zlato a stříbro, a to je mu teprve devatenáct! Rychlobruslařský mág Metoděj Jílek by ale další medaile mohl získávat pro jiný stát. Vždyť prakticky celý rok stráví v zahraničí!
Pražský rodák Jílek totiž s dalšími reprezentačními parťáky už dlouho doplácí na fakt, že v Česku nestojí žádný rychlobruslařský stadion. Politici ho neúnavně slibují už od roku 2010, jenže dodnes skutek utek!
„Určitě by se u nás měla taková aréna postavit. Sport by tu byl dostupnější pro celou generaci rychlobruslařů,“ prohlásil na Hrách v Miláně sám Metoděj, který tam pak s fanoušky skandoval: „My chceme halu!“
Nejenže by díky ní vyrostli noví Jílkové a Sáblíkové, hlavně by ale nehrozilo, že třeba čerstvý šampion zdrhne reprezentovat do Německa! Metoděj tam totiž žije vlastně celý rok. Na ledě trénuje v Inzellu, přes léto pak v Geisingenu, kde je pro změnu ovál pro kolečkové bruslení.
Doma jen Vánoce
„Nikdo toho před olympiádou neodtrénoval víc,“ říká o Jílkovi jeho novozélandský kouč Dobbin. Dosvědčuje to i trochu smutný fakt, že český šampion byl přes Vánoce doma vlastně jen na Štědrý den. Pak zase vyrazil z Prahy na pětihodinovou štreku na jih Bavorska...
Dobrou zprávou je, že Jílek o změně občanství (aspoň nahlas) nepřemýšlí. Jenže za hranicemi mohou jeho čerstvé úspěchy popíchnout hlavně německé bafuňáře: »Proč by nemohl reprezentovat nás, když tu stejně furt je?!« Podobně, jako se to nedávno povedlo Rakušanům u jiného rodilého Pražana Matěje Švancera (21), jenž teď pod pěti kruhy vybojoval v akrobatickém lyžování bronz už pro naše jižní sousedy!
Lákali už Sáblikovou
O reprezentování jiné země v minulosti přemýšlela i Jílkova předchůdkyně Martina Sáblíková (38)! „Nabídek na změnu občanství máme celkem dost,“ říkal už v roce 2008 kouč legendární rychlobruslařky Petr Novák (77).
Taktéž to paradoxně souviselo s tím, že v Česku nestála žádná hala. „Kdyby nám nějaký stát nabídl dobré podmínky a zázemí, člověk o tom musí přemýšlet. Nelze pořád trénovat pod širým nebem na rybníku,“ dodal tehdy Novák. Martina je ale srdcařka a všech sedm olympijských medailí nasbírala v českém dresu. I bez stadionu, který jí vrchnost dlouho slibovala a který dodnes nestojí...