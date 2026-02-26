Vonnová dostala nečekanou podporu: Osobní vzkaz od Ronalda. Co řekl Zlatan?
Sportovní nebe nezná rivalitu, když jde do tuhého. Slavná lyžařka Lindsey Vonnová (41) prochází po svém zranění těžkým obdobím, ale hvězdná jména se jí snaží nabídnout vzpruhu. Záda jí momentálně kryje ta nejvybranější smetánka světového sportu.
S velmi osobním vzkazem přispěchal fotbalový fenomén Cristiano Ronaldo. „Šampioni jsou definováni okamžiky, kdy vítězí, a okamžiky, kdy se odmítají vzdát. Lindsey, hory, které jsi zdolala, nebyly nikdy větší než síla, kterou v sobě máš. Bojuj dál, legendy vždy povstanou,“ napsal Portugalec hrající v Saúdské Arábii v komentáři pod její příspěvek. „Od tebe to pro mě moc znamená,“ odpověděla mu americká lyžařka.
Hvězdní sportovci při sobě stojí v dobrém i zlém napříč sporty. Podporu Vonnová dostala od bývalých tenistů Rafaela Nadala a Any Ivanovičové, atletky Allyson Felixové či fotbalisty Zlatana Ibrahimoviče. „Vzdát se není možnost,“ reagoval Zlatan se svou typickou severskou přímostí na její zranění. „NIKDY,“ opětovala Vonnová ve stejném duchu.