Hokejový básník Nečas popsal bizarní gól v šesti Kanadě: Vím, kdo za to může!
Osm dní uplynulo od jedné z nejslavnějších proher české hokejové reprezentace. A taky od bizarního Palátova gólu v šesti, který Kanadu málem poslal do olympijské propasti. Martin Nečas (27) teď popsal, co se stalo!
„Vím, kde se stala chyba,“ pousmál se v rozhovoru pro podcast Bomby k tyči hokejový básník. Že by bizarní situaci způsobil sám »Neči«? „Jó,“ přiznal v dobrém rozmaru z Denveru, kde se chystá na nejdůležitější fázi klubové sezony. Co se stalo?
Nečas se osm minut před třetí sirénou nechal strhnout hrou a neuvědomil si, že ve třetí třetině už místo něj střídá Červenku Palát. Hrklo v něm až v euforii po trefě na 3:2, když se pustil do sčítání lidu. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest… „Dali jsme góla, slavíme, dívám se na »Pastu« a říkám: Ty vole, je nás tady nějak moc,“ popisoval. „A taky že bylo,“ zubil se.
Naskákali všichni
„Hele, chceš porazit Kanadu, musíš zkoušet všechno,“ pokračoval nejlepší český hráč turnaje. Bizarní situace mu utkvěla v hlavě. „Naskákali tam taky beci, co nestihli dostřídat, takže jsme slavili v osmi. To byl pocit, jako kdybychom dali góla v prodloužení a byl konec zápasu,“ pokračoval.
Šokovalo ho, že si »záludného taktického manévru« nikdo nevšiml. „Kanaďani byli tak nervózní, že ani neřvali na rozhodčího. Byli jsme tam v šesti dvacet sekund a oni to vůbec neviděli. To jen dokazuje, jak vypjatá situace to byla. Taky byli nervózní,“ vrátil se naposledy k porážce 3:4 v prodloužení.